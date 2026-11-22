C'è chi perde il lavoro e chi cerca deliberatamente di farselo togliere per accedere alla NASpI. La differenza è enorme, ma il nostro sistema di ammortizzatori sociali non sempre riesce a distinguerla.

Cos'è la NASpI e quanto vale nel 2026

La NASpI è l'indennità riconosciuta dall'INPS a chi perde involontariamente l'occupazione. Nel 2026 può arrivare fino a 1.584,70 euro lordi mensili, con una durata massima di due anni e un importo progressivamente decrescente. In linea generale, due anni di contributi consentono di maturare circa un anno di indennità, quattro anni fino a due anni. Una tutela sacrosanta che, tuttavia, può trasformarsi in un'opportunità da sfruttare per chi ha imparato a conoscerne i meccanismi.

Le testimonianze degli imprenditori: dalle pulizie all'autotrasporto

Le testimonianze di numerosi piccoli imprenditori, ormai esasperati, raccontano una realtà che meriterebbe maggiore attenzione.

Emblematico quanto riferito dalla titolare di un'impresa di pulizie, alle prese con situazioni che considera ormai ricorrenti: dipendenti che non vogliono più lavorare, ma anziché dimettersi cercano di ottenere il licenziamento per accedere alla disoccupazione.

Tra gli episodi segnalati, quello di una lavoratrice che avrebbe dichiarato di essere caduta dalle scale durante il servizio. Nessun testimone della caduta, tre giorni di prognosi iniziale al pronto soccorso e un'assenza che, secondo l'imprenditrice, prosegue da mesi. Ora la dipendente starebbe cercando di farsi licenziare. Non vi sono elementi per contestare l'infortunio o le certificazioni mediche, ma la vicenda restituisce il clima di esasperazione di chi deve mandare avanti un'impresa.

Situazioni analoghe vengono segnalate anche nell'autotrasporto. Dipendenti che chiedono apertamente di essere licenziati, rapporti di lavoro deliberatamente compromessi, comportamenti che sembrano avere un unico obiettivo: arrivare alla risoluzione del contratto senza presentare dimissioni volontarie.

A Modena, dove in diversi settori non mancano le opportunità di occupazione, le testimonianze raccolte tra gli imprenditori descrivono queste pratiche come tutt'altro che sporadiche. Il problema, in molti casi segnalati, non sarebbe dunque l'impossibilità di trovare un nuovo lavoro, ma la scarsa volontà di cercarlo. Perché, evidentemente, per qualcuno è più conveniente restare a casa, percepire un'indennità e rimandare il più possibile il ritorno al lavoro. Una scelta individuale i cui costi ricadono però sulla collettività.

Il paradosso è che il licenziamento, anziché rappresentare un evento da evitare, per qualcuno diventa un risultato da ottenere.

Un meccanismo ripetibile, con i contributi figurativi

Il meccanismo può ripetersi nel corso della vita lavorativa: due anni di occupazione possono consentire di maturare circa un anno di NASpI. Tornando successivamente al lavoro, si possono accumulare nuovi contributi e maturare un'altra indennità. Un'alternanza del tutto legittima quando la disoccupazione è effettivamente involontaria, ma che diventa una distorsione quando il licenziamento viene deliberatamente ricercato.

C'è poi un aspetto ancora meno conosciuto. Durante la NASpI vengono generalmente accreditati anche contributi figurativi utili alla pensione. In una carriera ipotetica costruita alternando occupazione e disoccupazione, 25 anni di lavoro effettivo potrebbero così accompagnarsi a oltre 12 anni di contribuzione figurativa. Non significa ottenere automaticamente la stessa pensione di chi ha lavorato per 40 anni, ma dimostra come un utilizzo ripetuto del sistema possa incidere anche sulla futura posizione previdenziale.

Le contromisure e il nodo dei controlli

Il legislatore è già intervenuto con la legge 203/2024, introducendo le dimissioni per fatti concludenti per contrastare le assenze ingiustificate finalizzate a provocare il licenziamento. Ma avere chiuso una strada non significa avere eliminato i comportamenti opportunistici.

A questo si aggiunge il fenomeno di chi percepisce la disoccupazione e contemporaneamente lavora in nero, nascondendo redditi e occupazione per continuare a incassare indebitamente il sussidio.

E quanto ai percorsi obbligatori di formazione e reinserimento previsti per i beneficiari della NASpI, sarebbe ora di verificarne seriamente l'efficacia. A cosa servono corsi, convocazioni e adempimenti burocratici se non si traducono in concrete opportunità occupazionali e in controlli effettivi sulla disponibilità a lavorare? Il rischio è che tutto si riduca a un percorso formale, utile a dimostrare di aver rispettato un obbligo, ma incapace di distinguere chi cerca realmente un'occupazione da chi intende continuare a percepire il sussidio il più a lungo possibile.

A pagare sono i contribuenti e le imprese, costrette a gestire assenze, sostituzioni, disservizi e rapporti contrattuali difficili da interrompere. Per una piccola azienda, anche un solo dipendente che non intende più collaborare può rappresentare un problema enorme.

Non esistono dati sufficienti per quantificare quanti percettori NASpI adottino comportamenti fraudolenti. Ma le testimonianze degli imprenditori non possono essere liquidate come semplici lamentele, così come non sarebbe corretto confondere chi subisce la precarietà con chi cerca deliberatamente di sfruttare il sistema.

Diritti e doveri

Il problema non sono le tutele, ma la possibilità di piegarle a interessi personali. Servono controlli più efficaci, verifiche sul lavoro sommerso e strumenti che consentano alle imprese di difendersi dai comportamenti abusivi.

E proprio i sindacati dovrebbero essere tra i primi a proporre una revisione del modello. Perché difendere i lavoratori significa innanzitutto tutelare chi perde davvero l'occupazione, non chi cerca di costruirsi una carriera alternando deliberatamente lavoro e sussidi. Chi abusa degli ammortizzatori sociali finisce per danneggiare anche chi ne ha realmente bisogno. Occorre recuperare un principio elementare: ai diritti devono corrispondere anche i doveri. La NASpI deve rappresentare una protezione nei momenti di difficoltà, non una fonte di reddito da programmare nel corso della vita lavorativa, magari accumulando nel frattempo anche contributi pensionistici.

Beatrice Lazzari