Più luce nelle strade e nelle piazze, nuove opportunità per le attività commerciali, strumenti per innovare e promuovere il centro storico. Entra nella fase operativa l'Hub Urbano Centro Storico di Modena, con un primo programma di interventi da 800 mila euro che punta a migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici e a rafforzare il tessuto economico cittadino.

Il programma di interventi è stato presentato mercoledì 18 novembre in municipio dal sindaco Massimo Mezzetti e dagli assessori Paolo Zanca (Formazione professionale, Promozione economica e attrattività, Commercio) e Andrea Bortolamasi (Turismo, Centro storico, Promozione della città), insieme ai rappresentanti dei partner di primo livello (vedi elenco sotto e foto)

Le risorse, destinate al biennio 2026-2027, ammontano a 800 mila euro: 552 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando per gli Hub urbani e di prossimità e 248 mila cofinanziati dal Comune. Tre le linee di intervento: riqualificazione illuminotecnica di percorsi urbani strategici, rilancio del Mercato Albinelli e promozione e attrattività del centro storico.

Le prime azioni sono già in corso. Dal 10 novembre è aperto il bando da 110 mila euro destinato agli operatori del Mercato Albinelli per rinnovare stalli e box aperti al pubblico. Il contributo a fondo perduto copre fino al 60% della spesa, con un massimo di 6 mila euro per impresa, e finanzia lavori, impianti, arredi, attrezzature e tecnologie, con particolare attenzione a sostenibilità, risparmio energetico e digitalizzazione.

È inoltre stato avviato un sistema di monitoraggio dei flussi attraverso dati anonimi e aggregati di telefonia mobile nel perimetro dell’Hub, che permetterà di conoscere il numero dei frequentatori del centro, i tempi di permanenza e le provenienze, fornendo informazioni utili per programmare eventi e iniziative promozionali e valutare l'efficacia degli interventi, anche in riferimento alle principali piazze del centro storico già monitorate. Finanziato dall’Hub Urbano anche il videomapping natalizio che dal 20 novembre si accenderà sulla facciata dell'ex Foro Boario, lato viale Berengario, e accompagnerà le festività fino a gennaio 2027 valorizzando anche l'area del parco Novi Sad che, come già annunciato, ospiterà il concerto di Capodanno, oltre che la pista di pattinaggio coperta che sarà attiva dal 20 novembre.

Le iniziative al via nel 2027: Per i commercianti sono previsti 16 corsi gratuiti di formazione, ciascuno della durata di 20 ore, organizzati in un calendario condiviso dagli enti formativi delle associazioni di categoria. Si parlerà di commercio online, social media, gestione delle recensioni, intelligenza artificiale, fotografia con lo smartphone, vetrine e tecniche di vendita, ma anche di accoglienza in lingua inglese e turismo sostenibile. Sul fronte della riqualificazione urbana, un investimento di 450 mila euro consentirà di potenziare l'illuminazione di corso Vittorio Emanuele II, dalla zona dell'Accademia Militare ai Giardini Ducali fino alla rotatoria Natale Bruni, e del percorso pedonale Corso Canalchiaro-Piazzale San Francesco-Calle di Luca. I lavori, realizzati con Edison, si concluderanno entro il 2027 e puntano a migliorare la sicurezza, ridurre i consumi energetici e rendere più vivibili le strade commerciali anche nelle ore serali.

Sempre nel 2027 partirà, in collaborazione con Modenamoremio, 'Spazi in attesa', progetto che trasformerà alcune vetrine negozi sfitti in spazi di comunicazione e opportunità per nuove attività, con messaggi come 'Qui può iniziare la tua idea'. La campagna promozionale è prevista tra febbraio e marzo. Sarà inoltre avviato, insieme ad agenzie e media locali, un format di comunicazione continuativo per raccontare attività, eventi, storie dei commercianti e trasformazioni del centro storico.

Lanciato ufficialmente il 28 luglio 2025, il progetto dell'Hub Urbano Centro Storico nasce dalla collaborazione strategica tra Comune e realtà economiche e associative del territorio: Camera di Commercio, Fondazione di Modena, CNA, Lapam, Confesercenti, Confcommercio, Mercato Albinelli, Modenamoremio e Modenatur. Il suo perimetro comprende indicativamente l'area interna all'anello dei viali, il parco Novi Sad, la zona tra il parco e corso Vittorio Emanuele e i Giardini Ducali. La strategia punta a integrare tre dimensioni – qualità urbana, sviluppo delle imprese e sinergia tra commercio, turismo e cultura – per rendere il centro storico più attrattivo, accessibile e vissuto, di giorno e di sera.