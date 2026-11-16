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Lavoro specializzato: la metà dei profili ricercati non si trova

Lavoro specializzato: la metà dei profili ricercati non si trova

In provincia di Modena si impenna, soprattutto nelle fasce giovani, il divario tra domanda e offerta di lavoro. I dati Unioncamere elaborati dall'ufficio studi Lapam fanno emergere un quadro preoccupante e senza precedenti

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Il vivace tessuto economico modenese si sta scontrando con una sempre maggior carenza di personale, in particolare nelle professioni ad alta intensità tecnologica e specialistica. Le previsioni di assunzioni raccolte dal Sistema informativo Excelsior a cura di Unioncamere e del Ministero del Lavoro ed elaborate dall'ufficio studi Lapam Confartigianato parlano chiaro: nel 2025, su 22.950 giovani con meno di trent'anni ricercati dalle imprese modenesi, era difficile da reperire il 48,8% dei profili, per mancanza di candidati o inadeguatezza della loro preparazione. Un valore che si avvicina alla metà dei candidati che risulta introvabile, la più alta percentuale di sempre.
Nel 2017 infatti, primo dato della rilevazione in serie storica, era al 28,8%. Questo cortocircuito tra domanda e offerta di lavoro si fa particolarmente accentuato quando si parla di specializzazioni in materie STEM (quelle afferenti agli ambiti scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e per i profili tecnici. Nel dettaglio, tra i laureati, sebbene l'indirizzo economico rimanga il più richiesto dalle imprese in termini assoluti, con 1.360 giovani laureati ricercati dalle imprese modenesi, il mismatch si allarga nelle professioni ad alta intensità tecnica: le imprese non riescono a trovare oltre il 70% dei laureati di cui avrebbero bisogno in ambiti come l'ingegneria industriale o le scienze matematiche, fisiche e informatiche.

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Complice anche l'accelerazione tecnologica, sempre più dirompente, che attiva nelle imprese l'esigenza di nuove competenze, sono difficili da reperire anche sette diplomati su dieci in elettronica ed elettrotecnica. L'altra grande transizione, quella green verso un'economia più sostenibile e meno energivora, ha accelerato la domanda di figure nuove quali l'energy manager e lo specialista in sostenibilità e certificazioni green.
In questo contesto fioriscono le alternative post diploma per percorsi di qualificazione riconosciuti a livello europeo, come i percorsi di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e gli ITS Academy, che rispondono a questa domanda di competenze tecniche altamente qualificate e di super-tecnici. Inoltre, anche la figura del giovane con qualifica da termoidraulico è difficile da assumere in oltre l'80% dei casi. E questa difficoltà, che frena inevitabilmente la crescita e la competitività delle nostre imprese, andrà probabilmente peggiorando in futuro, dato che il calo demografico fa prevedere 1,7 milioni di giovani italiani in meno, tra i 20 e i 34 anni, da qui al 2050.
'Il nostro è un territorio ricco di opportunità per i giovani – afferma Daniele Mazzini, presidente Lapam Confartigianato –, grazie alle sue eccellenze e ai distretti manifatturieri altamente specializzati in nicchie ad alto valore aggiunto.

Non a caso anche nel 2025 Modena figura nella top-ten della classifica nazionale per maggiore valore aggiunto pro capite. Per non disperdere questo know-how altamente qualificato diventa quindi imperativo orientare al meglio le nuove generazioni verso percorsi tecnici e scientifici, che oggi rappresentano una chiave di successo per accedere al mondo dell'occupazione. Come associazione da sempre investiamo tempo e collaboratori per aiutare i giovani a orientarsi e ad avere più strumenti per compiere una scelta che sia il più ponderata possibile: è per questo che dei nostri imprenditori si recano nelle aule scolastiche e universitarie per divulgare il valore del lavoro autonomo, così come tante studentesse e studenti ogni anno visitano le nostre imprese associate, potendo toccare con mano che cosa si fa nelle realtà del territorio. Questi momenti permettono di avvicinare sempre di più mondo della scuola e mondo dellì'impresa'.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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