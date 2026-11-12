Modena, Holostem, dalla Cgil notizia choc: 'Verso il licenziamento collettivo di tutti i dipendenti'

'Dopo mesi di incertezza, assenza di risposte, dialoghi mai concessi e una continuità solo promessa a parole, ma per nulla garantita nei fatti, Fondazione Tech e Biomedical e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stanno per avviare la procedura di licenziamento collettivo per i circa 50 dipendenti presenti in Holostem. È questo lo strumento che hanno deciso di introdurre il Socio Unico Fondazione Tech e Biomedical e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per perseguire apparentemente 'l'obiettivo di salvaguardare un patrimonio scientifico, tecnologico e industriale', come si legge da un recente comunicato stampa della Fondazione'. La notizia choc arriva da Filctem Cgil Modena, Filctem Cgil Emilia Romagna ed Rsu aziendale.
'Ci sono molti, troppi, elementi che risultano contrastanti: il piano industriale elaborato dal nuovo management, sempre citato nel suddetto comunicato, non è mai stato presentato e condiviso né con le rappresentanze sindacali né con i dipendenti tutti. Così come i traguardi raggiunti in questi ultimi tre anni da Holostem derivano unicamente dalla volontà, dalla costanza e dalla dedizione di tutti quei dipendenti che, ancora oggi, credono nel valore di terapie destinate a pazienti che non hanno un'alternativa terapeutica sul mercato odierno.
'Questa notizia così pesante chiede responsabilità e soluzioni vere - afferma il consigliere regionale Pd Gian Carlo Muzzarelli -. Chiediamo un incontro urgente di Fondazione Tech e Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la Regione Emilia-Romagna per chiarire il motivo della fumata nera, la situazione di lavoratrici e lavoratori e le prospettive rimaste. L'innovazione scientifica e tecnologica, le cure per le malattie rare, la tutela dei pazienti interessati sono fondamentali per il progresso. Rispetto delle professionalità e umanità non devono mai mancare nei tavoli. È inconcepibile che dopo tante promesse ad oggi il Ministero non abbia trovato una soluzione adeguata per il futuro dell'azienda'.