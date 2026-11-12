Centro storico, Forza Italia Modena: 'Senza accessibilità e identità il commercio non si salva'

Un centro storico più accessibile, attrattivo e capace di valorizzare la propria identità per contrastare la crisi del commercio. È la proposta lanciata da Forza Italia Modena, che ha coinvolto il commercialista ei per approfondire l’evoluzione del commercio cittadino e avanzare una serie di proposte su mobilità, parcheggi e Ztl.Ad annunciare l’iniziativa sonoSecondo il partito, le scelte dell’amministrazione su sosta e mobilità non possono essere scollegate dalle difficoltà che stanno vivendo negozi e attività economiche.A sostegno della tesi vengono richiamati diversi dati contenuti nell’analisi di Guandalini, “Il commercio è morto, viva il commercio”. Nel primo semestre del 2026 il commercio al dettaglio ha registrato una flessione del fatturato del 14,8%, mentre manifattura e terziario hanno fatto segnare una crescita. Le imprese commerciali attive in provincia sono diminuite del 3,4% nell’arco di un anno e il centro storico è passato da 691 negozi nel 2012 a 512 nel 2024.Nel frattempo, secondo i dati citati da Forza Italia, sono aumentati gli affitti commerciali mentre il valore degli immobili destinati ai negozi è diminuito.“Modena produce, ma non vende sotto casa”, osserva Guandalini, sottolineando come il commercio fisico possa competere con l’online solo offrendo relazioni, esperienze e identità territoriale.Tra i temi affrontati c’è anche la situazione della stazione ferroviaria. Forza Italia richiama le segnalazioni di Federconsumatori sull’ascensore di Porta Nord, fuori servizio fino a gennaio 2027, e critica l’introduzione della sosta a pagamento negli stalli oggi gratuiti e le tariffe previste per il multipiano. Una scelta che, secondo il partito, rischia di aumentare sensibilmente i costi per pendolari e studenti proprio mentre sono attesi ulteriori rincari del trasporto ferroviario regionale. Da qui la richiesta di agevolazioni per gli abbonati, maggiore trasparenza sui dati di utilizzo dei parcheggi e un piano provvisorio che garantisca l’accessibilità a persone con disabilità e ciclisti fino alla conclusione dei lavori.Forza Italia prende atto della sospensione dell’estensione verso nord ma ritiene che non sia sufficiente. La posizione è quella di subordinare qualsiasi ampliamento a uno studio pubblico sugli effetti economici e viabilistici, chiedendo al tempo stesso di approfondire le ipotesi di nuovi parcheggi multipiano, sia per i residenti in piazzale Redecocca sia nell’area dell’ex Inam.“Non siamo contrari alla Ztl in quanto tale”, precisano gli esponenti azzurri, “ma a decisioni prese senza valutare l’impatto su negozi, residenti e traffico”.L’attenzione viene infine estesa ai quartieri, con riferimento alla possibile chiusura del Conad del Villaggio Giardino. Per Forza Italia il tema dei negozi di prossimità riguarda l’intera città e merita un confronto tra Comune, azienda, lavoratori e residenti per verificare eventuali alternative e monitorare i servizi essenziali a rischio.Tra le proposte avanzate figurano inoltre l’istituzione di un tavolo permanente tra amministrazione, commercianti e categorie economiche, lo sviluppo di parcheggi di attestamento collegati da navette e un progetto per valorizzare nelle vetrine del centro le eccellenze che caratterizzano Modena, dal sito Unesco alla Motor Valley fino alle tradizioni enogastronomiche. “Il centro storico si valorizza facendolo vivere ogni giorno”, concludono i rappresentanti di Forza Italia, ribadendo la disponibilità al confronto con istituzioni, associazioni e cittadini.