Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Centro storico, Forza Italia Modena: 'Senza accessibilità e identità il commercio non si salva'

Centro storico, Forza Italia Modena: 'Senza accessibilità e identità il commercio non si salva'

Presentato uno studio sull’evoluzione del commercio modenese. Nel mirino sosta, Ztl e accessibilità alla stazione. Il partito chiede decisioni basate sui dati

3 minuti di lettura
Un centro storico più accessibile, attrattivo e capace di valorizzare la propria identità per contrastare la crisi del commercio. È la proposta lanciata da Forza Italia Modena, che ha coinvolto il commercialista e revisore contabile Giorgio Guandalini per approfondire l’evoluzione del commercio cittadino e avanzare una serie di proposte su mobilità, parcheggi e Ztl.
Ad annunciare l’iniziativa sono Antonio Platis, responsabile regionale Organizzazione di Forza Italia, Enrico Fontana, commissario provinciale, e Giovanni Botti, segretario cittadino. Secondo il partito, le scelte dell’amministrazione su sosta e mobilità non possono essere scollegate dalle difficoltà che stanno vivendo negozi e attività economiche.

A sostegno della tesi vengono richiamati diversi dati contenuti nell’analisi di Guandalini, “Il commercio è morto, viva il commercio”. Nel primo semestre del 2026 il commercio al dettaglio ha registrato una flessione del fatturato del 14,8%, mentre manifattura e terziario hanno fatto segnare una crescita. Le imprese commerciali attive in provincia sono diminuite del 3,4% nell’arco di un anno e il centro storico è passato da 691 negozi nel 2012 a 512 nel 2024.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Nel frattempo, secondo i dati citati da Forza Italia, sono aumentati gli affitti commerciali mentre il valore degli immobili destinati ai negozi è diminuito.

“Modena produce, ma non vende sotto casa”, osserva Guandalini, sottolineando come il commercio fisico possa competere con l’online solo offrendo relazioni, esperienze e identità territoriale.
Tra i temi affrontati c’è anche la situazione della stazione ferroviaria. Forza Italia richiama le segnalazioni di Federconsumatori sull’ascensore di Porta Nord, fuori servizio fino a gennaio 2027, e critica l’introduzione della sosta a pagamento negli stalli oggi gratuiti e le tariffe previste per il multipiano. Una scelta che, secondo il partito, rischia di aumentare sensibilmente i costi per pendolari e studenti proprio mentre sono attesi ulteriori rincari del trasporto ferroviario regionale. Da qui la richiesta di agevolazioni per gli abbonati, maggiore trasparenza sui dati di utilizzo dei parcheggi e un piano provvisorio che garantisca l’accessibilità a persone con disabilità e ciclisti fino alla conclusione dei lavori.

Sul fronte della Ztl, Forza Italia prende atto della sospensione dell’estensione verso nord ma ritiene che non sia sufficiente. La posizione è quella di subordinare qualsiasi ampliamento a uno studio pubblico sugli effetti economici e viabilistici, chiedendo al tempo stesso di approfondire le ipotesi di nuovi parcheggi multipiano, sia per i residenti in piazzale Redecocca sia nell’area dell’ex Inam.
“Non siamo contrari alla Ztl in quanto tale”, precisano gli esponenti azzurri, “ma a decisioni prese senza valutare l’impatto su negozi, residenti e traffico”.

L’attenzione viene infine estesa ai quartieri, con riferimento alla possibile chiusura del Conad del Villaggio Giardino. Per Forza Italia il tema dei negozi di prossimità riguarda l’intera città e merita un confronto tra Comune, azienda, lavoratori e residenti per verificare eventuali alternative e monitorare i servizi essenziali a rischio.
Tra le proposte avanzate figurano inoltre l’istituzione di un tavolo permanente tra amministrazione, commercianti e categorie economiche, lo sviluppo di parcheggi di attestamento collegati da navette e un progetto per valorizzare nelle vetrine del centro le eccellenze che caratterizzano Modena, dal sito Unesco alla Motor Valley fino alle tradizioni enogastronomiche. “Il centro storico si valorizza facendolo vivere ogni giorno”, concludono i rappresentanti di Forza Italia, ribadendo la disponibilità al confronto con istituzioni, associazioni e cittadini.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, meteo e piena dei fiumi: allerta arancione anche domani

Modena, meteo e piena dei fiumi: allerta arancione anche domani

Vasco a Modena nel 2027: sul Modena Park bis ancora schermaglie tra Muzzarelli e Mezzetti

Vasco a Modena nel 2027: sul Modena Park bis ancora schermaglie tra Muzzarelli e Mezzetti

E-bike e monopattini: gazebo informativo della Polizia Locale a Modena

E-bike e monopattini: gazebo informativo della Polizia Locale a Modena

Modena celebra Sant'Omobono con un concerto alla Chiesa del Voto

Modena celebra Sant'Omobono con un concerto alla Chiesa del Voto

Modena: influenza, l'appello dei medici a vaccinarsi: ecco quanto vengono pagati dall'Ausl per ogni inoculazione

Modena: influenza, l'appello dei medici a vaccinarsi: ecco quanto vengono pagati dall'Ausl per ogni inoculazione

Modena, Mazzi: 'Comparto Vaciglio, le famiglie potranno restare nelle loro case. Ma i problemi non sono finiti'

Modena, Mazzi: 'Comparto Vaciglio, le famiglie potranno restare nelle loro case. Ma i problemi non sono finiti'

Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Articoli Recenti Appelli alla Sanità pubblica, ma la Regione Emilia Romagna paga un'assicurazione sanitaria privata ai propri dipendenti

Appelli alla Sanità pubblica, ma la Regione Emilia Romagna paga un'assicurazione sanitaria privata ai propri dipendenti

'In fondo ha ragione Mezzetti, ci vuole proprio coraggio per trasformare il Policlinico in un gigantesco Cau'

'In fondo ha ragione Mezzetti, ci vuole proprio coraggio per trasformare il Policlinico in un gigantesco Cau'

Policlinico svuotato, Paradisi (Pd) a Mezzetti: 'Sono convinto che il documento indirizzo Ctss servirà ad aprire il confronto'

Policlinico svuotato, Paradisi (Pd) a Mezzetti: 'Sono convinto che il documento indirizzo Ctss servirà ad aprire il confronto'

Costellazioni Modena, dal verbale Ausl le immagini delle condizioni igieniche pessime in cui vivevano gli ospiti

Costellazioni Modena, dal verbale Ausl le immagini delle condizioni igieniche pessime in cui vivevano gli ospiti