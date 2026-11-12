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Vasco a Modena nel 2027: sul Modena Park bis ancora schermaglie tra Muzzarelli e Mezzetti

Vasco a Modena nel 2027: sul Modena Park bis ancora schermaglie tra Muzzarelli e Mezzetti

Mezzetti: 'Tenuto con discrezione il rapporto con i collaboratori del Kom e tessuto alleanze istituzionali'. Muzzarelli: 'Un grande sì a una data zero a Modena'

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'In tanti mi state chiedendo, dopo le anticipazioni di stampa, se Vasco sarà a Modena l'anno prossimo. Posso dire che stiamo lavorando molto perchè sia così e siamo quasi arrivati alla meta, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, al Parco Ferrari.  Era un desiderio che avevo espresso pubblicamente all'indomani del suo annuncio di una grande impresa per il 2027.  In questi mesi non ho mai perso di vista questo obiettivo e ho lavorato con ostinazione anche quando tutto sembrava andare in un'altra direzione. Abbiamo tenuto con discrezione il rapporto con i principali collaboratori del Kom e tessuto alleanze istituzionali, una su tutte con la Regione dal Presidente De Pascale all'assessora Roberta Frisoni che ringrazio. Noi ci stiamo preparando e sentiamo di essere veramente vicini al traguardo'. Così il sindaco Massimo Mezzetti ufficializza il possibile ritorno al Novi Park di Vasco Rossi.

Una presenza, quella di Vasco, sulla quale si gioca l'ennesimo duello tra il sindaco e il suo predecessore Muzzarelli.

'Data zero a Modena? Per me è un grande sì e una grande soddisfazione - scrive infatti l'ex sindaco Muzzarelli -. Il legame tra Vasco Rossi e Modena è fortissimo. Una “data zero” e magari il “sound check” qui ad anticipare quelle all’Olimpico in cui celebrerà i 50 anni di carriera sarebbero un omaggio alla città, all’affetto che i modenesi provano per lui e il modo migliore per ricordare il Modena Park nel decennale'.

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