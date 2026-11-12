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Modena, meteo e piena dei fiumi: allerta arancione anche domani

Modena, meteo e piena dei fiumi: allerta arancione anche domani

L'allerta è dovuta principalmente alla propagazione e al lento esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei fiumi Secchia

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La Regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta meteo Arancione per la giornata di venerdì 13 novembre per criticità idraulica dovuta a possibili piene dei fiumi nella provincia di Modena. Questo a causa piogge diffuse previste e pregresse lungo le aree montuose centro-orientali, che potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua.

In particolare, sono attesi incrementi dei livelli idrometrici superiori alle soglie 2 per la propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia e Panaro.

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore nella notte ed al mattino da sud-ovest lungo il crinale appenninico centro-orientale. Le precipitazioni saranno in graduale esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest.

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