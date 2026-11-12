Modena, undici nuovi Maestri del lavoro modenesi ricevuti in Municipio

Undici storie professionali che raccontano l'impegno, la dedizione e il valore del lavoro nel tessuto produttivo del territorio. Sono quelle degli 11 modenesi insigniti nel 2026 della Stella al Merito del lavoro dal Presidente della Repubblica, ricevuti oggi, giovedì 12 novembre, in Municipio dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti.

Nel corso dell'incontro, il sindaco ha espresso ai nuovi Maestri e Maestre del lavoro il ringraziamento dell'Amministrazione comunale per il contributo dato alla comunità attraverso il proprio percorso professionale. A ciascuno è stato inoltre consegnato un riconoscimento della città: una medaglia con lo stemma del Comune di Modena agli otto uomini e una medaglia in argento raffigurante la Bonissima alle tre donne. Tutte riportano il nome dell'insignito e la dicitura “Maestri del lavoro 2026”.

Alla cerimonia è intervenuto anche il viceconsole provinciale dei Maestri del lavoro, Gianni Ognibene, che ha ricordato il valore di questa onorificenza e il ruolo che i suoi insigniti svolgono nella società. I Maestri del lavoro rappresentano infatti una testimonianza importante dell'anima produttiva del Paese e, al tempo stesso, un punto di riferimento per le nuove generazioni, alle quali possono trasmettere competenze, esperienze e valori maturati nel corso della vita professionale.

Un impegno che si traduce anche in attività concrete:

il Consolato provinciale collabora con l'Ufficio scolastico provinciale per organizzare incontri nelle scuole e ha recentemente aderito agli itinerari Scuola-Città del Centro MeMo, ampliando così le occasioni di incontro tra il mondo del lavoro e quello della formazione.

I nuovi Maestri e Maestre del lavoro sono: Mari Rita Aureli (Fervi S.p.a. - Vignola), Fabio Balugani (Eurosets S.r.l. - Medolla), Lorenzo Baraldi (CNH Industrial S.p.a. - Modena), Gian Luca Bergamo (Gambro Dasco S.p.a. - Medolla), Gian Luca Bernardi (Beghelli S.p.a. - Valsamoggia), Roberto Bondi (Maserati S.p.a. - Modena), Sandra Cocchi (Caffè Molinari S.p.a. - Modena), Enrico Messodi (Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano - Campogalliano), Roberto Orlandini (e-distribuzione S.p.a. - Roma), Pier Guglielmo Paglialunga (Eurocap Petroli S.p.a. - Modena) e Claudia Zagni (CNA Associazione Provinciale - Modena).

Alla cerimonia erano presenti anche i componenti del Consolato provinciale della Federazione Maestri del lavoro.

La Stella al Merito del lavoro viene conferita a lavoratrici e lavoratori che abbiano compiuto 50 anni e maturato almeno 25 anni di attività lavorativa, distinguendosi per perizia, laboriosità e buona condotta morale.