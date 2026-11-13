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Sistema ETS, svolta a Bruxelles per la ceramica: l’UE introduce i benchmark settoriali

Sistema ETS, svolta a Bruxelles per la ceramica: l’UE introduce i benchmark settoriali

Raggiunta l’intesa nel Trilogo sulla revisione dei parametri 2026-2030. L’accordo corregge le distorsioni dei criteri generici finora applicati e garantisce al

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Una svolta attesa da tempo per l’industria delle piastrelle e per l’intero distretto ceramico. L’Unione Europea ha raggiunto un’intesa provvisoria nell’ambito del Trilogo — il negoziato tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione — per introdurre benchmark specifici per il settore ceramico all’interno del sistema ETS (Emission Trading System), il meccanismo europeo di scambio delle quote di emissione di CO₂.

 

Il nuovo assetto normativo per il periodo 2026-2030 supera l’applicazione di parametri generici. Fino a oggi, infatti, tali criteri non tenevano conto delle specificità tecnologiche e dei processi produttivi ad altissima temperatura tipici della ceramica, finendo per penalizzare proprio le aziende europee più virtuose ed efficienti sul piano ambientale.
La posta economica dell’intesa per il comparto italiano è stimata in circa 40 milioni di euro all’anno. Si tratta di risorse fondamentali che le imprese potranno ora destinare a investimenti, ricerca, innovazione ed efficienza energetica, riducendo il rischio di delocalizzazione e tutelando la competitività rispetto ai concorrenti extra-UE non soggetti agli stessi vincoli ambientali. Ora si attende l’approvazione formale da parte di Parlamento e Consiglio, seguita dalla pubblicazione degli atti attuativi della Commissione europea che definiranno nel dettaglio le nuove assegnazioni gratuite per i singoli stabilimenti.

 

Stefano Cavedagna, europarlamentare di Fratelli d’Italia (gruppo ECR), rivendica
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la battaglia portata avanti a Bruxelles a tutela della manifattura italiana: 'Abbiamo salvato la ceramica, e protetto la capacità produttiva nazionale dalle normative europee, evitando di spostare posti di lavoro e valore aggiunto verso mercati con standard ambientali inferiori'
Soddisfatto anche il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, 'Un accordo cruciale per un distretto provato da costi energetici elevati e instabilità internazionale. L'intesa favorisca gli investimenti in efficienza energetica e ricerca grazie alla collaborazione tra istituzioni locali, Regione e rappresentanti a Bruxelles'

 

 

 

 

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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