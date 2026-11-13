Sistema ETS, svolta a Bruxelles per la ceramica: l’UE introduce i benchmark settoriali

Una svolta attesa da tempo per l’industria delle piastrelle e per l’intero distretto ceramico. L’Unione Europea ha raggiunto un’intesa provvisoria nell’ambito del Trilogo — il negoziato tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione — per introdurre benchmark specifici per il settore ceramico all’interno del sistema ETS (Emission Trading System), il meccanismo europeo di scambio delle quote di emissione di CO₂.

Il nuovo assetto normativo per il periodo 2026-2030 supera l’applicazione di parametri generici. Fino a oggi, infatti, tali criteri non tenevano conto delle specificità tecnologiche e dei processi produttivi ad altissima temperatura tipici della ceramica, finendo per penalizzare proprio le aziende europee più virtuose ed efficienti sul piano ambientale.La posta economica dell’intesa per il comparto italiano è stimata in circa 40 milioni di euro all’anno. Si tratta di risorse fondamentali che le imprese potranno ora destinare a investimenti, ricerca, innovazione ed efficienza energetica, riducendo il rischio di delocalizzazione e tutelando la competitività rispetto ai concorrenti extra-UE non soggetti agli stessi vincoli ambientali. Ora si attende l’approvazione formale da parte di Parlamento e Consiglio, seguita dalla pubblicazione degli atti attuativi della Commissione europea che definiranno nel dettaglio le nuove assegnazioni gratuite per i singoli stabilimenti.

rivendicala battaglia portata avanti a Bruxelles a tutela della manifattura italiana: 'Abbiamo salvato la ceramica, e protetto la capacità produttiva nazionale dalle normative europee, evitando di spostare posti di lavoro e valore aggiunto verso mercati con standard ambientali inferiori'Soddisfatto anche il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, 'Un accordo cruciale per un distretto provato da costi energetici elevati e instabilità internazionale. L'intesa favorisca gli investimenti in efficienza energetica e ricerca grazie alla collaborazione tra istituzioni locali, Regione e rappresentanti a Bruxelles'