Marr, ricavi in crescita nei primi nove mesi ma pesano i costi logistici: utile netto a 17,7 milioni

Marr chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati in crescita, ma una redditività in flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dal resoconto intermedio di gestione al 30 settembre, approvato dal Consiglio di amministrazione della società di distribuzione alimentare per il foodservice.

I ricavi totali consolidati raggiungono 1.687,1 milioni di euro, contro i 1.644,7 milioni dei primi nove mesi del 2025, con un incremento di 42,4 milioni. Nel solo terzo trimestre il fatturato si attesta a 667,6 milioni, rispetto ai 649,9 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

Alla crescita dei ricavi non corrisponde tuttavia un analogo andamento dei risultati operativi. Nei primi nove mesi l'Ebitda scende a 78,6 milioni di euro, dai 90,2 milioni del 2025, mentre l'Ebit passa da 57,1 a 43,3 milioni. L'utile netto consolidato si attesta a 17,7 milioni, contro i 30 milioni del periodo gennaio-settembre 2025.

Anche il terzo trimestre evidenzia una contrazione della redditività: l'Ebitda è pari a 39,6 milioni, rispetto ai 42,6 milioni di un anno prima, e l'Ebit scende a 26,5 milioni da 29,9 milioni. L'utile netto trimestrale si ferma a 13,8 milioni, contro i 17,4 milioni del terzo trimestre 2025.

La società riconduce il peggioramento soprattutto all'aumento dei costi di trasporto, carburante ed energia elettrica.

Il miglioramento del primo margine ha compensato solo in parte le maggiori spese logistiche, che risentono anche degli interventi di ridisegno della rete distributiva avviati nel 2025.

Sul fronte dei segmenti di attività, nei primi nove mesi crescono le vendite allo Street Market, rivolto alla ristorazione commerciale indipendente, che raggiungono 1.135,5 milioni rispetto ai 1.087,7 milioni del 2025. In aumento anche il Wholesale, a 154,7 milioni da 140,9 milioni. Il National Account registra invece una flessione, passando da 391 a 378,3 milioni.

Per quanto riguarda la struttura finanziaria, l'indebitamento netto al 30 settembre, al netto degli effetti dell'IFRS 16, è pari a 200,5 milioni di euro, contro i 163,5 milioni di un anno prima. La variazione risente anche di investimenti per 21 milioni, acquisti di azioni proprie per 11,6 milioni e dividendi distribuiti per 29,5 milioni.

Prosegue intanto il riassetto della rete logistica. MARR ha completato la riorganizzazione delle attività nel Lazio e ha rivisto il progetto della piattaforma del Centro-Nord: la struttura sarà realizzata da un operatore immobiliare e presa in locazione dalla società, con avvio dei lavori previsto nel 2027.

Le indicazioni sull'andamento di ottobre segnalano vendite e primo margine in linea con i primi nove mesi e con gli obiettivi annuali.

Il management conferma come priorità il recupero della redditività, il contenimento dei costi logistici e il controllo del capitale circolante.