'Eni, la scomparsa del tetto sul prezzo del gasolio. Cosa succede a Modena?'

"Dove è finito il price cup, il tetto mobile ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni su pressione del Governo, e poi adottato in modo vario da altre Compagnie petrolifere? Nella sua prima comparsa volle dire 2.19 euro al litro per il gasolio, circa 17 centesimi di riduzione, poco meno per la benzina, il cui tetto era posto fino a ieri a 1,99. Una riduzione significativa, poi estesa fino al 31 dicembre, che aveva portato Eni, tra settembre ed ottobre, a primeggiare in tutte le classifiche, in tutti i territori e a livello nazionale. Già dopo qualche settimana in realtà il price cup aveva ridotto notevolmente il suo peso, rispetto alla media dei prezzi". Così Federconsumatori Modena.

Da qualche giorno in Emilia Romagna e a Modena il tetto è scomparso; addirittura per alcuni giorni i prezzi medi di Eni sono stati di poco superiori alla media regionale e provinciale.

"Oggi, lunedì 16 novembre, si registra il sostanziale pareggio trai prezzi del colosso italiano e la media regionale e provinciale. Nonostante sussistano le evidenti condizioni per una riduzione del tetto massimo, ENI ha superato il price cup di 2,19 euro al litro per il gasolio, almeno in provincia di Modena.

Stamattina Eni ha aumentato di un centesimo il prezzo del gasolio, portato a 2,2 euro in 32 distributori, a 2,205 euro in 15 distributori e a 2,23 euro in un solo distributore (Modena, via Nonantolana). La media modenese di ENI è di 2,202 euro, superiore di 1,2 centesimi rispetto al tetto annunciato e sostanzialmente alla pari di quella provinciale. Ma c’è un dato clamoroso: quando il 29 settembre Eni annuncia il tetto a 2,19, il prezzo medio a Modena è di 2,379, con un differenziale di 19 centesimi. Oggi il differenziale tra ENI e l’intera rete è di 0,3 centesimi, sostanzialmente nulla. Una media peraltro condizionata dagli alti prezzi di IP, che in una parte della propria rete è ormai prossima, nel gasolio, ai 2,4 euro al litro".

"Delle tredici catene presenti a Modena, con più di tre distributori, al primo posto troviamo Conad, seguito da Eurocap ed Enercoop. Eni è tristemente al nono posto, superata persino da sigle come Grazi e AF Petroli. Al netto di due distributori che da molto tempo non modificano i prezzi, il primo distributore ENI per il gasolio è al 156° posto sui 260 distributori modenesi, a 8,1 centesimi di distanza dal più economico distributore modenese, a Castelfranco Emilia. Secondo l’AD di Eni, Descalzi, l’operazione price cup costerà all’Azienda ben 700 milioni di euro di minori introiti. Un dato decisamente sovrastimato, tenuto conto che in questo momento, almeno a Modena, il prezzo del gasolio venduto da ENI è superiore di 5-10 centesimi al litro rispetto a quello di uno scenario di mercato privo di price cup. La prova sono le pompe bianche, che si riforniscono da ENI, e che propongono prezzi inferiori a quelli della maggiore catena nazionale e provinciale".