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Agorà per l'Italia, a Modena esordio con il professor D'Orsi e Marrucci

Agorà per l'Italia, a Modena esordio con il professor D'Orsi e Marrucci

Il circolo modenese aderisce alle iniziative di lotta indette dai sindacati di base per venerdì 20 novembre e venerdì 4 dicembre

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Oltre cento persone hanno partecipato ieri al Dopolavoro Ferroviario di Modena alla prima assemblea pubblica del circolo modenese di Agorà per l'Italia, al centro dell'incontro, il sistema guerra, i tagli al welfare e la repressione delle proteste sociali.

Angelo d'Orsi ha ripercorso le ragioni della nascita di Agorà, un progetto maturato dopo la censura subita a Torino circa un anno fa, in occasione di una conferenza sulla russofobia, il professor D'Orsi ha richiamato il ruolo del complesso militare-industriale, espressione resa celebre da Dwight Eisenhowe per la prima volta nel 1961, che ha bisogno del perpetuarsi dei conflitti per alimentare sè stesso e sostenere il perpetuarsi del ruolo egemone degli Stati Uniti. D'Orsi ha inoltre richiamato alcune tappe del declino politico- economico italiano degli ultimi cinquant'anni, a partire dal «divorzio» del 1981 tra Banca d'Italia e Tesoro, avviato con uno scambio di lettere tra il governatore Carlo Azeglio Ciampi e il ministro del Tesoro Beniamino Andreatta, senza nessuna consultazione del Parlamento.

Giuliano Marrucci ha inquadrato la crisi della globalizzazione neoliberista nella transizione verso un ordine multipolare. Nella sua lettura, Washington ricorre a dazi, sanzioni e bombardamenti per frenare questa transizione e difendere il ruolo del dollaro e la propria egemonia geopolitica, per preservare lo status di centro finanziario globale necessario per sostenere contemporaneamente debito e bolla speculativa.

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Un punto comune ai due interventi è stata la proposta di nazionalizzare gli asset strategici, per D'Orsi e Marrucci, riportarli sotto controllo pubblico è un passaggio necessario per rimettere l'economia produttiva al centro dell'azione di governo e recuperare sovranità nazionale sulle scelte industriali e sugli investimenti, verso i quali va indirizzato il risparmio nazionale.

Il circolo modenese, fedele al motto costitutivo dell'Associazione politica Agorà per l'Italia "Dalla piazza al Parlamento", aderisce alle iniziative di lotta indette dai sindacati di base per venerdì 20 novembre e venerdì 4 dicembre e sarà presente alla manifestazione nazionale di sabato 12 dicembre a Roma, insieme alle altre realtà regionali del Movimento. Nelle prossime settimane il circolo avvierà le proprie attività sul territorio modenese, con banchetti informativi ed azioni concrete per far conoscere la propria visione e le soluzioni che possono ridare fiducia all'azione politica, in un'ottica unitaria con i gruppi ed i movimenti che hanno animato le piazze di opposizione degli ultimi due anni.

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