Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Qualità della vita, Modena scende al 16° posto: pesano sicurezza e fragilità sociali

Qualità della vita, Modena scende al 16° posto: pesano sicurezza e fragilità sociali

Modena viene preceduta da Bologna, terza in Italia, Parma, ottava, e Reggio Emilia, undicesima

2 minuti di lettura

Modena resta tra le province italiane dove si vive meglio, ma perde terreno. Nella classifica sulla qualità della vita 2026 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, il territorio modenese si colloca al sedicesimo posto su 107 province, cinque posizioni più in basso rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma la solidità complessiva della provincia, ma che nasconde alcune criticità sulle quali vale la pena riflettere.

A pesare maggiormente è soprattutto il dato relativo alla sicurezza sociale. In questa categoria Modena perde ben 48 posizioni, scivolando al 72° posto nazionale. Un arretramento significativo, che riguarda un insieme di indicatori legati alle condizioni delle fasce più fragili della popolazione, alla disoccupazione giovanile e al disagio sociale. Va precisato che nell’edizione 2026 sono stati modificati cinque dei dodici indicatori utilizzati in questa dimensione, rendendo più complesso il confronto con il passato.

Non mancano, tuttavia, i segnali positivi. Ambiente e istruzione si confermano tra i punti di forza del territorio: in entrambe le categorie Modena conquista l’undicesima posizione nazionale. Migliora anche il quadro demografico, che porta la provincia al tredicesimo posto.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Si tratta di risultati che testimoniano la presenza di servizi e infrastrutture consolidate e di un sistema territoriale che continua a mantenere standard elevati.

Più complicata la situazione sul fronte della sicurezza. Nonostante il punteggio salga da 509 a 577, Modena resta all’87° posto nella graduatoria relativa a reati e sicurezza. Un dato che conferma come questo tema continui a rappresentare una delle principali sfide per il territorio.

Anche l’economia mostra qualche segnale di rallentamento. La categoria reddito e ricchezza scende da 735 a 688 punti, con Modena al 24° posto, mentre affari e lavoro passa da 833 a 821 punti, collocando la provincia al 25° posto. Non brilla neppure il turismo, con l’83° posto nazionale, una posizione che evidenzia margini di crescita nella valorizzazione culturale e nell’attrattività del territorio.

Nel confronto regionale, Modena viene preceduta da Bologna, terza in Italia, Parma, ottava, e Reggio Emilia, undicesima.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
A Modena tutti parlano di ospedali. Ma chi parla davvero di sanità?

A Modena tutti parlano di ospedali. Ma chi parla davvero di sanità?

Policlinico svuotato, ora Mezzetti dice la verità: l'obiettivo è risparmiare. E vince ancora, sindaci e Pd annichiliti

Policlinico svuotato, ora Mezzetti dice la verità: l'obiettivo è risparmiare. E vince ancora, sindaci e Pd annichiliti

Svuotamento del Policlinico di Modena, l'assessore Fabi sottoscrive in pieno il piano Mezzetti e lo incensa

Svuotamento del Policlinico di Modena, l'assessore Fabi sottoscrive in pieno il piano Mezzetti e lo incensa

Gradimento dei sindaci, Modena, Mezzetti vola al 56,5%: quarto posto nella fascia dei Comuni sotto i 260mila abitanti

Gradimento dei sindaci, Modena, Mezzetti vola al 56,5%: quarto posto nella fascia dei Comuni sotto i 260mila abitanti

Il piano di Mezzetti, tutte le slide della Ctss: la tempistica choc che non piace al Pd e ai sindaci

Il piano di Mezzetti, tutte le slide della Ctss: la tempistica choc che non piace al Pd e ai sindaci

Policlinico di Modena declassato, Mezzetti: 'La ciccia del risparmio è in città, lì dobbiamo razionalizzare'. E Gargano applaude

Policlinico di Modena declassato, Mezzetti: 'La ciccia del risparmio è in città, lì dobbiamo razionalizzare'. E Gargano applaude

Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Articoli Recenti Inchiesta 'Diavoli della Bassa': Lorena Morselli e Federico Scotta sentiti alla Camera

Inchiesta 'Diavoli della Bassa': Lorena Morselli e Federico Scotta sentiti alla Camera

Modena, ancora strade del centro al buio con la gestione Edison

Modena, ancora strade del centro al buio con la gestione Edison

Modena, visita oculistica dopo 686 giorni. La sanità delle eccellenze dà appuntamento al 2028

Modena, visita oculistica dopo 686 giorni. La sanità delle eccellenze dà appuntamento al 2028

Policlinico svuotato, ecco il documento-Mezzetti in Ctss: nuova sferzata sulla timeline. Il 19 gennaio si passa alla programmazione

Policlinico svuotato, ecco il documento-Mezzetti in Ctss: nuova sferzata sulla timeline. Il 19 gennaio si passa alla programmazione