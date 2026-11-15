Qualità della vita, Modena scende al 16° posto: pesano sicurezza e fragilità sociali

Modena resta tra le province italiane dove si vive meglio, ma perde terreno. Nella classifica sulla qualità della vita 2026 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, il territorio modenese si colloca al sedicesimo posto su 107 province, cinque posizioni più in basso rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma la solidità complessiva della provincia, ma che nasconde alcune criticità sulle quali vale la pena riflettere.

A pesare maggiormente è soprattutto il dato relativo alla sicurezza sociale. In questa categoria Modena perde ben 48 posizioni, scivolando al 72° posto nazionale. Un arretramento significativo, che riguarda un insieme di indicatori legati alle condizioni delle fasce più fragili della popolazione, alla disoccupazione giovanile e al disagio sociale. Va precisato che nell’edizione 2026 sono stati modificati cinque dei dodici indicatori utilizzati in questa dimensione, rendendo più complesso il confronto con il passato.

Non mancano, tuttavia, i segnali positivi. Ambiente e istruzione si confermano tra i punti di forza del territorio: in entrambe le categorie Modena conquista l’undicesima posizione nazionale. Migliora anche il quadro demografico, che porta la provincia al tredicesimo posto.

Si tratta di risultati che testimoniano la presenza di servizi e infrastrutture consolidate e di un sistema territoriale che continua a mantenere standard elevati.

Più complicata la situazione sul fronte della sicurezza. Nonostante il punteggio salga da 509 a 577, Modena resta all’87° posto nella graduatoria relativa a reati e sicurezza. Un dato che conferma come questo tema continui a rappresentare una delle principali sfide per il territorio.

Anche l’economia mostra qualche segnale di rallentamento. La categoria reddito e ricchezza scende da 735 a 688 punti, con Modena al 24° posto, mentre affari e lavoro passa da 833 a 821 punti, collocando la provincia al 25° posto. Non brilla neppure il turismo, con l’83° posto nazionale, una posizione che evidenzia margini di crescita nella valorizzazione culturale e nell’attrattività del territorio.

Nel confronto regionale, Modena viene preceduta da Bologna, terza in Italia, Parma, ottava, e Reggio Emilia, undicesima.