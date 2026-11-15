A Modena tutti parlano di ospedali. Ma chi parla davvero di sanità?

Gentile Direttore,

a Modena sembra ormai impossibile aprire un giornale senza imbattersi nel futuro del Policlinico, di Baggiovara, del vecchio ospedale o nell'ipotesi di costruirne uno nuovo. Interventi, dichiarazioni, prese di posizione, distinguo, schieramenti. Tutti hanno qualcosa da dire. E, soprattutto, tutti sembrano avere una gran fretta di far sapere da che parte stanno. Viene quasi il sospetto che il vero problema non sia più quale ospedale serva a Modena, ma quale posizione convenga assumere nel dibattito politico. La sanità, si sa, è un argomento che coinvolge tutti, suscita emozioni, preoccupazioni, aspettative. È un tema sul quale è facile ottenere attenzione e visibilità. E quando si avvicinano le competizioni elettorali, il rischio che diventi anche uno straordinario strumento di propaganda è tutt'altro che trascurabile.

Ma possibile che nessuno avverta il bisogno di fermarsi a porre la domanda fondamentale? Non dove faremo il prossimo ospedale, ma quale sanità vogliamo offrire ai modenesi nei prossimi trent'anni.

Perché un ospedale non è semplicemente un edificio, né un insieme di reparti da trasferire da una sede all'altra. È un'organizzazione complessa, fatta di professionisti, competenze, tecnologie, ricerca, formazione, assistenza e, soprattutto, persone che hanno bisogno di essere curate.

Prima di discutere di muri, sarebbe forse opportuno discutere di contenuti.Quale sarà il rapporto tra ospedali e medicina territoriale? Come cambieranno i bisogni sanitari di una popolazione che invecchia? Quale ruolo avranno l'Università, la ricerca, l'innovazione tecnologica? Come si garantiranno personale qualificato, qualità delle prestazioni, accessibilità e sostenibilità economica?

E soprattutto: esiste una visione complessiva, sufficientemente chiara e condivisa, sulla quale costruire le scelte future?

Non nego affatto alla politica il diritto, e anzi il dovere, di discutere e decidere. Né intendo mettere in discussione la legittimità delle proposte avanzate. Mi preoccupa, piuttosto, la facilità con cui un problema così complesso rischia di essere ridotto a una contrapposizione tra favorevoli e contrari, tra chi sostiene una soluzione e chi ne difende un'altra. Come se bastasse scegliere una casella per avere risolto il problema. La sensazione è che, mentre tutti si affrettano a occupare una posizione, il progetto sanitario rischi di rimanere sullo sfondo.

E qui sta il paradosso: si discute appassionatamente del contenitore, senza aver chiarito fino in fondo quale debba essere il contenuto.

Modena possiede una tradizione sanitaria, universitaria e scientifica che merita un confronto di ben altro livello. Un confronto serio, documentato, aperto ai professionisti, ai cittadini e alle istituzioni, capace di guardare oltre le convenienze politiche del momento.Perché le campagne elettorali passano.

Le dichiarazioni si dimenticano. Gli schieramenti cambiano.

Gli ospedali, invece, restano. E le conseguenze delle decisioni prese oggi ricadranno sui cittadini per generazioni.

Sarebbe dunque auspicabile che, prima di chiederci chi abbia ragione, qualcuno ci spiegasse con chiarezza che cosa si vuole realmente fare, perché, con quali risorse e con quali risultati attesi.

Altrimenti corriamo il rischio di assistere a un grande dibattito politico sugli ospedali, senza aver mai affrontato fino in fondo il futuro della sanità.

E sarebbe davvero un'occasione perduta.

Maria Grazia Modena