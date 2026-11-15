Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Svuotamento del Policlinico di Modena, l'assessore Fabi sottoscrive in pieno il piano Mezzetti e lo incensa

Svuotamento del Policlinico di Modena, l'assessore Fabi sottoscrive in pieno il piano Mezzetti e lo incensa

L'assessore regionale alla sanità Massimo Fabi oggi a Castelfranco Emilia ha usato parole di miele nei confronti di Massimo Mezzetti

1 minuto di lettura

"Un presidente di Conferenza territoriale con visione prospettica e non demagogica, la cui presenza coincide con la contemporanea presenza di due direttori generali tra i migliori a livello nazionale". Se qualcuno aveva dei dubbi sul sostegno della Regione di Michele De Pascale al piano di Mezzetti sullo svuotamento del Policlinico di Modena e la creazione di un maxi ospedale di Baggiovara, oggi li ha fugati. L'assessore regionale alla sanità Massimo Fabi oggi a Castelfranco Emilia (qui) ha usato parole di miele nei confronti di Massimo Mezzetti e dei Dg Mattia Altini e Luca Baldino.

Parole di piena stima e pieno appoggio che suonano in qualche modo come una bocciatura - non detta rispetto al recente passato, quando alla guida della Ctss vi era la nemesi di Mezzetti, l'attuale presidente della Commissione regionale Sanità Gian Carlo Muzzarelli. Parallelamente Fabi ha confermato che le risorse in arrivo dalla Regione per il piano del sindaco di Modena, saranno aggiuntive rispetto a quelle già previste.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Gradimento dei sindaci, Modena, Mezzetti vola al 56,5%: quarto posto nella fascia dei Comuni sotto i 260mila abitanti

Gradimento dei sindaci, Modena, Mezzetti vola al 56,5%: quarto posto nella fascia dei Comuni sotto i 260mila abitanti

Il piano di Mezzetti, tutte le slide della Ctss: la tempistica choc che non piace al Pd e ai sindaci

Il piano di Mezzetti, tutte le slide della Ctss: la tempistica choc che non piace al Pd e ai sindaci

Policlinico di Modena declassato, Mezzetti: 'La ciccia del risparmio è in città, lì dobbiamo razionalizzare'. E Gargano applaude

Policlinico di Modena declassato, Mezzetti: 'La ciccia del risparmio è in città, lì dobbiamo razionalizzare'. E Gargano applaude

IA e industrie belliche: Unimore sotto i riflettori dell'inchiesta Dual-Use

IA e industrie belliche: Unimore sotto i riflettori dell'inchiesta Dual-Use

Lega Castelfranco: 'Col piano Mezzetti il Policlinico non potrà più essere chiamato Policlinico'

Lega Castelfranco: 'Col piano Mezzetti il Policlinico non potrà più essere chiamato Policlinico'

Policlinico svuotato, per la prima volta un documento scritto. E ora si ammette che l'obiettivo è tagliare sulla spesa

Policlinico svuotato, per la prima volta un documento scritto. E ora si ammette che l'obiettivo è tagliare sulla spesa

Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Articoli Recenti Inchiesta 'Diavoli della Bassa': Lorena Morselli e Federico Scotta sentiti alla Camera

Inchiesta 'Diavoli della Bassa': Lorena Morselli e Federico Scotta sentiti alla Camera

Modena, ancora strade del centro al buio con la gestione Edison

Modena, ancora strade del centro al buio con la gestione Edison

Modena, visita oculistica dopo 686 giorni. La sanità delle eccellenze dà appuntamento al 2028

Modena, visita oculistica dopo 686 giorni. La sanità delle eccellenze dà appuntamento al 2028

Policlinico svuotato, ecco il documento-Mezzetti in Ctss: nuova sferzata sulla timeline. Il 19 gennaio si passa alla programmazione

Policlinico svuotato, ecco il documento-Mezzetti in Ctss: nuova sferzata sulla timeline. Il 19 gennaio si passa alla programmazione