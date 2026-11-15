Svuotamento del Policlinico di Modena, l'assessore Fabi sottoscrive in pieno il piano Mezzetti e lo incensa

"Un presidente di Conferenza territoriale con visione prospettica e non demagogica, la cui presenza coincide con la contemporanea presenza di due direttori generali tra i migliori a livello nazionale". Se qualcuno aveva dei dubbi sul sostegno della Regione di Michele De Pascale al piano di Mezzetti sullo svuotamento del Policlinico di Modena e la creazione di un maxi ospedale di Baggiovara, oggi li ha fugati. L'assessore regionale alla sanità Massimo Fabi oggi a Castelfranco Emilia (qui) ha usato parole di miele nei confronti di Massimo Mezzetti e dei Dg Mattia Altini e Luca Baldino.

Parole di piena stima e pieno appoggio che suonano in qualche modo come una bocciatura - non detta rispetto al recente passato, quando alla guida della Ctss vi era la nemesi di Mezzetti, l'attuale presidente della Commissione regionale Sanità Gian Carlo Muzzarelli. Parallelamente Fabi ha confermato che le risorse in arrivo dalla Regione per il piano del sindaco di Modena, saranno aggiuntive rispetto a quelle già previste.