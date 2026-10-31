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Policlinico di Modena svuotato, la prego sindaco ci spieghi cosa significa un Pronto soccorso all'80%

Policlinico di Modena svuotato, la prego sindaco ci spieghi cosa significa un Pronto soccorso all'80%

Cosa si intende ridurre: il numero dei pazienti? Le prestazioni? La disponibilità degli specialisti? Oppure si vuole modificare la tipologia di assistenza?

2 minuti di lettura
Siamo contenti di sapere che il sindaco Mezzetti conosca così bene l'approccio terapeutico di STEMI, i percorsi diagnostici dedicati, una conoscenza che sembra quasi superare quella degli stessi operatori sanitari. Del resto, alcune di quelle apparecchiature sono state inaugurate proprio da lui.
Ciò che, invece, non ha ancora spiegato in modo altrettanto dettagliato è cosa significhi concretamente portare il Pronto Soccorso del Policlinico a garantire l'80% dei servizi sanitari dei cittadini.
Cosa si intende ridurre: il numero dei pazienti? Le prestazioni? La disponibilità degli specialisti? Oppure si vuole modificare la tipologia di assistenza garantita?
Non è un dettaglio, perché quando si tratta della propria salute i cittadini vorrebbero il 100 per cento.
Non si può ignorare, inoltre, la particolare funzione del Policlinico di Modena, che ospita reparti strategici come l'Oncologia, dove vengono assistiti pazienti fragili e complessi, che hanno spesso necessità di interventi urgenti e multidisciplinari.
Anche nell'eventualità di trasferimenti o riorganizzazioni di alcuni reparti, occorre chiarire come si intenda garantire la continuità dell'assistenza in emergenza per l'Oncologia e per tutta l'area materno-infantile
E soprattutto, come sarà assicurata la presenza e la disponibilità di tutte le specialità necessarie, dagli otorinolaringoiatri agli oculisti, fino ai chirurghi plastici.
Questa è la funzione di un Policlinico: mettere a disposizione dei
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cittadini una rete di competenze, professionalità e specialità che possano collaborare tempestivamente, soprattutto nelle situazioni più complesse.
Allora se veramente esiste un progetto è arrivata l'ora di tirarlo fuori dal cassetto e mostrare le carte brutte o belle che siano.
Allora 'vedo' signor Sindaco: cosa ha in mano che le consente di far star in apprensione i suoi cittadini? E ci scusi se siamo dubbiosi dopo una gestione così fallimentare delle nostre città.
Lodovica Boni-Lega Castelfranco
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