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Attentato di Modena, anche la Dda esclude l'aggravante terroristica per El Koudri

Attentato di Modena, anche la Dda esclude l'aggravante terroristica per El Koudri

A scrivere l'esclusione dell'aggravante terroristica è la procuratrice aggiunta Morena Plazzi, che ha ricevuto gli atti dalla Procura di Modena

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Nemmeno per la Dda di Bologna sussiste l'aggravante terroristica a carico di Salim El Koudri, il 31enne autore dell'attentato avvenuto lo scorso 16 maggio in centro a Modena, quando con la sua auto ha investito pedoni lungo la via Emilia, in pieno centro, provocando la morte della 55enne Monica Esposito dopo circa due mesi in ospedale.

A riportare la notizia è l'Ansa. Escludendo tale aggravante, il fascicolo resta dunque di competenza della Procura di Modena, che a sua volta non aveva ipotizzato vicinanze del 31enne a gruppi organizzati. A scrivere l'esclusione dell'aggravante terroristica è la procuratrice aggiunta Morena Plazzi, che ha ricevuto gli atti dalla Procura di Modena. El Koudri è attualmente in carcere, indagato per strage e in attesa di giudizio.

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