Costellazioni, ora anche la Prefettura di Modena sgombera: entro martedì trasferiti 34 richiedenti asilo

'Il Comune di Modena ha iniziato il trasferimento dei suoi ospiti, mentre i richiedenti asilo in parte sono già stati trasferiti in altre strutture, nostre o in edifici diversi. Questa è una decisione che spetta alla Prefettura. In ogni caso 34 richiedenti asilo usciranno entro martedì'. Così il direttore operativo della cooperativa L'Angolo Raffaele Fierro, dopo la scelta del Comune di sgomberare 56 stanze e trasferire 114 persone. Le dichiarazioni sono state rilasciate alla giornalista Chiara Tassi di Vivo Modena (qui).

'Lo spostamento viene effettuato per permettere alla proprietà dell’immobile - la cooperativa L’Angolo - di procedere speditamente con i lavori di riqualificazione e adeguamento igienico sanitario e delle norme antincendio previsti dagli accordi presi con il Comune di Modena. La riqualificazione dello stabile, che avverrà a stralci, nasce con l’obiettivo di riorganizzazione degli spazi interni trasformando quelle che oggi sono perlopiù camere in miniappartamenti' - aveva fatto sapere l'assessore del Comune di Modena Maletti.

E ora al trasloco del Comune, giunto dopo gli esposti presentati da Forza Italia con Antonio Platis ed Enrico Fontana, si aggiunge quello della Prefettura di Modena. Ma a quanto ammonterebbero il costo dei lavori per essere a norma? 'Vi sono diversi preventivi al momento - spiega Fierro - si parla di qualche milione di euro, spesa che dovrà essere sostenuta dalla Coop L'Angolo che è proprietaria dell'immobile'.