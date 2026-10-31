Al Braglia arriva il Mantova: Modena in emergenza

Terza gara in otto giorni per il Modena, che dopo l’exploit di Vicenza, torna al Braglia per ospitare il Mantova in una partita molto sentita, quasi un derby, specialmente tra le tifoserie, tanto che la Prefettura ha imposto il divieto di trasferta ai tifosi virgiliani, come già accaduto nello scorso campionato; la Curva Montagnani risponderà con lo sciopero del tifo per i primi 15’ di gioco, per protestare contro i divieti e le rigide regole imposte dagli organi di governo del calcio.

Un big match molto interessante per saggiare le potenzialità di entrambe le squadre e che arriva al termine di una settimana non certo delle migliori per il Modena, falcidiato dagli infortuni tra i quali quello di Caso, che sarà operato al crociato.

Il Mantova arriva al Braglia forte del suo rendimento esterno, di gran lunga superiore a quello ottenuto in casa: gli ospiti sono infatti al momento imbattuti in trasferta, dove hanno giocato fino ad ora 4 partite, conquistando 10 punti, frutto di 3 vittorie e 1 pareggio, condite da 7 reti segnate e 3 sole subite.

Il Mantova ha giocato al Braglia in 28 occasioni: nei precedenti, ci sono 11 vittorie del Modena, 14 pareggi e 3 sole

vittorie del Mantova, che non vince a Braglia, in campionato, dal 3.12.1978, campionato di serie C, finì 2 a 1 per gli ospiti; l’ultimo precedente al Braglia risale allo scorso 21 marzo 2026, quando il Modena di Sottil vinse per due reti a uno.

I gialli sono chiamati a fare quadrato e a stringersi attorno ai propri valori; nonostante le assenze, certamente pesanti, il Modena non deve abbattersi; la squadra ha una rosa profonda, valida, con tanti ricambi e tante valide alternative, e le idee di Galloppa, che ha dimostrato di non essere rigidamente legato a un solo schema, possono fare la differenza. Inoltre il gruppo ha dimostrato di avere valori importanti e ulteriori margini di crescita, che in questa fase potranno aiutare a migliorare ulteriormente; il momento attuale può rappresentare per il Modena una opportunità per unire ancora di più il gruppo in tutte le sue componenti, e fare uno step di crescita decisivo.

Per la gara di oggi, con le solite assenze di Manquant, Sersanti e Zanetti, alle quali si aggiungono quelle di Caso, Zampano, Tonoli, e Ronco, le scelte di Galloppa sembrano obbligate, anche se il mister dovrà scegliere se difendere a quattro o a tre; da questa scelta potrebbero poi derivare anche quelle per il centrocampo.

Tra i convocati nuova chiamata per Egharevba e prima in assoluto per Antonio Ruben Cannoni, difensore cileno classe 2009 direttamente dalla primavera di Mandelli. L’ipotetico undici iniziale prevede, davanti a Chichizola, in caso di difesa a tre, linea composta da Folino, Nador e Nieling; a centrocampo, Imputato e Azzi sugli esterni, con Bianco e uno tra Brugman e Santoro centrali; in attacco, Belotti titolare sostenuto da Olzer e Ambrosino. Nel caso di difesa a quattro, probabili Imputato, Folino, Nador e Nieling, coma a Vicenza, con Santoro Brugman e Bianco in mezzo, e davanti il trio Olzer, Belotti e Ambrosino.

Arbitra la partita Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, con il quale il Modena ha totalizzato 3 sconfitte e 1 sola vittoria nei 4 precedenti; i lombardi sono invece al primo incrocio con l’arbitro romano.

Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Braglia dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni e con la Montagnani sold-out da giorni.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc