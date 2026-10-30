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Da Formigine riparte il campionato provinciale di corsa campestre

Da Formigine riparte il campionato provinciale di corsa campestre

Archiviata da qualche settimana la stagione estiva, ed in attesa di quella invernale, si torna a gareggiare nel mondo dell'atletica regionale e provinciale

2 minuti di lettura
Domenica 1 novembre riparte il campionato provinciale unitario di corsa campestre con la terza delle sei prove canonicamente in programma per assegnare i titoli individuali e a squadre. Dopo quelle di San Vito e Spilamberto, andate in scena a inizio 2026, in questo fine settimana grande e piccoli si sfideranno nello scenario del Parco Villa Gandini di Formigine con l'organizzazione della locale società ovvero la Podistica Formiginese.

Il programma
La giornata si articolerà come sempre con le diverse categorie che, una dopo l'altra, saranno chiamate a compiere le rispettive fatiche, partendo dai più piccoli per poi terminare con i grandi. Il primo sparo è in programma alle ore 10 con gli Esordienti 5, che affronteranno la canonica distanza dei 500 metri, e poi, a seguire, gli 8 e 10 anni con partenze come sempre separate per un percorso della lunghezza di 750 metri. Alle 10:30, invece, sarà la volta delle Ragazze che si cimenteranno sul giro della distanza di 1000 metri, mentre alle 10:40 sarà la volta di Ragazzi e Cadette impegnati sul percorso da 1500 metri. Alle 10:55 poi toccherà a Cadetti e Allievi sul giro più lungo della lunghezza dei 2000 metri e a seguire, alle 11:10, Allievi e le restanti categorie femminili per una gara sulla distanza complessiva dei 3000 metri.
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Infine alle 11:35 Junior, Senior e Amatori maschi a chiudere il programma sfidandosi sul percorso formato da due giri grandi ed una medio per un totale di 5000 metri.

Il campionato
La prova di Formigine sarà la terza, come detto, sulle sei in programma per decretare i campioni del 2026. Il calendario della competizione prevede fra una settimana, l'8 novembre, la quarta prova in quel di Pavullo e poi, a seguire, il 22 novembre teatro di gara sarà Quarantoli di Mirandola. Atto conclusivo, come sempre, sarà l'8 dicembre al Parco Ferrari nel canonico appuntamento del Trofeo Cittadella.
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