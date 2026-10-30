Da Formigine riparte il campionato provinciale di corsa campestre

Il programma
La giornata si articolerà come sempre con le diverse categorie che, una dopo l'altra, saranno chiamate a compiere le rispettive fatiche, partendo dai più piccoli per poi terminare con i grandi. Il primo sparo è in programma alle ore 10 con gli Esordienti 5, che affronteranno la canonica distanza dei 500 metri, e poi, a seguire, gli 8 e 10 anni con partenze come sempre separate per un percorso della lunghezza di 750 metri. Alle 10:30, invece, sarà la volta delle Ragazze che si cimenteranno sul giro della distanza di 1000 metri, mentre alle 10:40 sarà la volta di Ragazzi e Cadette impegnati sul percorso da 1500 metri. Alle 10:55 poi toccherà a Cadetti e Allievi sul giro più lungo della lunghezza dei 2000 metri e a seguire, alle 11:10, Allievi e le restanti categorie femminili per una gara sulla distanza complessiva dei 3000 metri.
Il campionato
La prova di Formigine sarà la terza, come detto, sulle sei in programma per decretare i campioni del 2026. Il calendario della competizione prevede fra una settimana, l'8 novembre, la quarta prova in quel di Pavullo e poi, a seguire, il 22 novembre teatro di gara sarà Quarantoli di Mirandola. Atto conclusivo, come sempre, sarà l'8 dicembre al Parco Ferrari nel canonico appuntamento del Trofeo Cittadella.