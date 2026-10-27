Lazio troppo forte, Sassuolo travolto 6-2 a Reggio Emilia

La Lazio batte il Sassuolo per 6-2 nel match che apre la nona giornata di Serie A e vola in testa alla classifica a quota 25 punti, in attesa dell’Inter impegnata domani contro il Venezia. Davanti a 10mila tifosi ospiti, vanno a segno Taylor, Isaksen, Floriani, Zaccagni e Noslin (doppietta), mentre falliscono un rigore ciascuno lo stesso Zaccagni e Frattesi. Di Thorsvedt (poi espulso per un brutto fallo) ed Esposito le reti neroverdi.
Passano subito in vantaggio gli ospiti al 2′. Cross rasoterra di Isaksen, Lipani non respinge bene e consegna la palla a Taylor, che la raccoglie e batte Turati. Si riparte e il Sassuolo pareggia immediatamente al 7′. Sovrapposizione perfetta di Doig servito da Laurienté; il laterale mancino neroverde mette in mezzo, dove a rimorchio arriva Thorsvedt che di mancino batte Mandas con deviazione di Sutalo. I ritmi sono altissimi e al 13′ la Lazio torna avanti. Zaccagni rientra dalla sinistra e serve Isaksen, che dal lato opposto dell’area lascia partire un mancino di prima intenzione sorprendendo Turati. Al 16′ ecco il tris biancoceleste. Ennesima azione rapidissima degli ospiti, Taylor dal limite mette un pallone nell’area piccola, dove Floriani arriva in spaccata e sul filo del fuorigioco per l’1-3.
Al 31′ il Sassuolo rimane in dieci, in seguito a un brutto fallo di Thorsvedt, che entra inutilmente sulla caviglia di Zaccagni.
Il tabellino
SASSUOLO (4-3-3): Turati 7; Cinquegrano 5.5, Odenthal 5, Caleta Car 4 (37’st Walukiewicz sv), Doig 6; Thorstvedt 5, Lipani 4.5, Bakola 6 (1’st Sulemana 5.5); Berardi 5.5 (18’st Cande 6), Esposito 6.5 (18’st Bowie 5.5), Laurienté 6 (25’st Ghion 6).
LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani Mussolini 7 (17’st Lazzari 6), Sutalo 5.5, Diogo Leite 5.5, Tavares 6 (18’st Pedraza 6); Frattesi 6, Belahyane 6.5, Taylor 7 (1’st Dele-Bashiru 6); Isaksen 8 (18’st Cancellieri 6), Noslin 8 (26’st Pinamonti 6), Zaccagni 6.5. In panchina: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Provstgaard, Przyborek, Cataldi, Bordon, Serra. Allenatore: Gattuso 7.5.
ARBITRO: Zufferli di Udine 6.5.
RETI: 2’pt Taylor, 7’pt Thorsvedt, 13’pt Isaksen, 16’pt Floriani Mussolini, 43’pt Esposito, 45’+1pt Zaccagni, 11’st Noslin, 20’st Noslin.
NOTE: Espulso Thorsvedt al 31’pt per grave fallo di gioco. Ammoniti: Taylor, Berardi. Turati para due rigori: al 5’st a Zaccagni e al 16’st a Frattesi. Angoli: 2-1. Recupero: 6’pt, 2’st.
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