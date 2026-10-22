Furto nella notte ai danni di un ristorante a Sassuolo: denunciati due uomini

La Polizia di Sassuolo ha denunciato due uomini di 29 e 44 anni per il reato di furto aggravato in concorso.

Nella giornata di ieri, intorno alle 2 di notte, la polizia ha proceduto al controllo di un’autovettura, ferma nei pressi della stazione ferroviaria, con a bordo due uomini.

I due occupanti si sono da subito mostrati insofferenti al controllo; in particolare, alla vista della pattuglia, il 29enne ha tentato di gettare in un cestino il portamonete di un registratore di cassa contenente circa 70 euro, in banconote di vario taglio e monete, oltre ad alcuni braccialetti e a un orecchino.

Poco prima era stato perpetrato un furto ai danni di un ristorante della zona. Tra gli ammanchi anche i braccialetti e l’orecchino rinvenuti nella disponibilità dei due indagati.

Nei confronti del 44enne sono state elevate anche sanzioni al codice della strada in quanto l’uomo, privo di valida patente, era alla guida di un mezzo non assicurato. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e trasportato presso il deposito giudiziario.