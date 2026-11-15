Pievepelago, la denuncia di Fi: 'Malore nella notte, ma il medico di guardia non viene attivato'

"Una signora in vacanza a Tagliole di Pievepelago, nei primi giorni di novembre, viene colta nel cuore della notte da fortissimi dolori gastrointestinali – raccontano gli azzurri. Fa fatica persino a reggersi in piedi e, ben oltre la mezzanotte, chiama il numero unico della Continuità assistenziale, 800 032 032, per chiedere aiuto. Secondo il suo racconto, le viene detto di procurarsi in farmacia un farmaco iniettabile e di praticarsi una puntura. Alla richiesta di una visita domiciliare, la risposta è che nessun medico può raggiungerla. Riceve una ricetta telematica e, come alternativa, le viene indicato il Pronto soccorso di Pavullo. Come può una persona in quelle condizioni mettersi in viaggio nel cuore della notte, lungo le strade dell'Appennino? È questa la sanità di prossimità che viene garantita ai cittadini della montagna?" Lo chiedono Maria Cristina Bettini, referente di Forza Italia e storica esponente del comitato per la difesa della sanità in montagna, Enrico Fontana, commissario provinciale di Forza Italia, e Antonio Platis, responsabile regionale Organizzazione di Forza Italia.

"Dopo una notte di sofferenza, la donna riesce finalmente a rivolgersi ad alcuni sanitari, che le riferiscono con stupore che proprio quella notte un loro collega era fisicamente di guardia a Pievepelago.

Una circostanza che apre seri interrogativi sul coordinamento tra il numero unico e i presidi territoriali. Non entriamo nel merito delle valutazioni cliniche, che spettano ai medici: la questione riguarda l'organizzazione del servizio".

"Perché – si interrogano i forzisti – il medico di guardia a Pievepelago non è stato contattato? È stato un semplice disguido o c'è il rischio che il mancato ricorso ai medici territoriali produca statistiche artificialmente basse, utilizzabili domani per giustificare nuovi tagli ai servizi sanitari della montagna? Non abbiamo elementi per affermare che ciò avvenga intenzionalmente, ma il dubbio merita una risposta. Il problema non riguarda soltanto questa paziente, ma il funzionamento complessivo del servizio. Se le richieste di assistenza non arrivano ai medici presenti sul territorio, il rischio è che i dati restituiscano un'immagine falsata dei reali bisogni della popolazione. E in montagna sappiamo bene quanto sia importante difendere ogni presidio sanitario".

Italo Nesti, nostro capogruppo di opposizione in consiglio comunale a Pievepelago, annuncia la presentazione di un'interrogazione per chiedere di chiarire l'accaduto, di verificare l'effettiva presenza del medico quella notte, di conoscere le ragioni della mancata attivazione e le modalità con cui vengono registrate le richieste di assistenza e gli interventi effettuati.

"La montagna non può essere penalizzata due volte: prima dalla distanza dagli ospedali e poi da un'organizzazione che rischia di non valorizzare nemmeno i servizi già presenti. Servono risposte e garanzie concrete, non ulteriori arretramenti della sanità di prossimità", concludono Bettini, Fontana e Platis.