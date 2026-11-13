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Mirandola, Forza Italia e il Comitato per salvare l'ospedale: 'Serve progettualità piena per il Santa Maria Bianca'

Mirandola, Forza Italia e il Comitato per salvare l'ospedale: 'Serve progettualità piena per il Santa Maria Bianca'

Presenti per il Comitato Luigi Costi, Ubaldo Chiarotti, Sergio Penitenti e Stefano Cencetti. Per Forza Italia Platis, Tirabassi, Pullè e Fontana

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Confronto sul futuro del Santa Maria Bianca e dei servizi sanitari dell’Area Nord. Condivisione sulla necessità di un nuovo PAL e una profonda revisione dell'organizzazione sanitaria provinciale.

Il Comitato Salviamo l’Ospedale della Bassa e Forza Italia si sono incontrati sul futuro del Santa Maria Bianca e dei servizi dell’Area Nord. Presenti per il Comitato Luigi Costi, Ubaldo Chiarotti, Sergio Penitenti e Stefano Cencetti, già direttore generale dell’AOU di Modena; per Forza Italia Antonio Platis, Antonio Tirabassi, Francesco Pullè e Bruno Fontana.

'Un territorio – chiosano il Comitato e FI - in crescita demografica, attrattivo per imprese e professionisti, con un distretto biomedicale d’eccellenza, non può prospettarsi l’indebolimento della propria sanità. Anzi deve essere valorizzato il legame fra l'ospedale, ed il proprio territorio, caratterizzato da un distretto produttivo che crea innovazione e sviluppo in ambito sanitario'.

Il Comitato ha apprezzato l’ordine del giorno presentato da Forza Italia in Consiglio comunale, su cui è maturata una convergenza trasversale, considerandola una base per riaprire il confronto.

Priorità comune è la richiesta di avviare un nuovo Piano Attuativo Locale (PAL), basato su dati aggiornati, bisogni sanitari, prospettive demografiche ed economiche, prima di decidere servizi e investimenti.

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Chiediamo studi indipendenti, anche esterni alle aziende sanitarie, per valutare le potenzialità dell’Area Nord e non solo gli attuali volumi di attività.

Forza Italia chiede anche una revisione dell’organizzazione amministrativa sanitaria, per superare inefficienze e squilibri. Tra le criticità, la rete 118 è sottodimensionata visto che nella Bassa intervengono anche automediche da altre province, come quelle di Casumaro e San Giovanni in Persiceto. 

'Il Santa Maria Bianca – concludono il Comitato e FI – conserva eccellenze grazie all’impegno di primari e personale, ma non può dipendere dalla buona volontà dei singoli. Il futuro del Santa Maria Bianca e della rete provinciale non può essere deciso con confronti parziali, come quelli prospettati dal direttore Altini, né per sottrazione, spostando attività altrove. Bisogna partire dai bisogni dell’Area Nord, dalle sue interazioni con i territori limitrofi e costruire un progetto sostenibile e ambizioso'.

L’incontro apre un ciclo di confronti del Comitato con tutte le forze politiche. Forza Italia dal canto suo 'apprezza la scelta di iniziare dai propri rappresentanti e conferma, ovviamente, l’impegno sul tema'.

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