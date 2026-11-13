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Con Modena in Ascolto, Forza Italia 'rientra' in Consiglio Comunale

Con Modena in Ascolto, Forza Italia 'rientra' in Consiglio Comunale

Una collaborazione e accordo di reciprocità nell'azione politica degli azzurri con la lista civica di centro destra del consigliere Andrea Mazzi. Tre i pilastri dell'intesa: rappresentanza delle istanze di Forza Italia in Consiglio comunale, collegamento diretto con Regione e Parlamento e iniziative congiunte sul territorio

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Un'intesa che consente a Forza Italia di continuare ad essere presente e a Modena in Ascolto di assumere un ruolo più rilevante in Consiglio comunale. In sintesi è questa la finalità del'accordo di collaborazione e di fattiva reciprocità raggiunto tra il partito modenese e Modena in Ascolto, lista di centro destra rappresentata in consiglio comunale dal Consigliere Andrea Mazzi. Dopo le dimissioni e l'uscita consigliere Piergiulio Giacobazzi dal partito ma non dal consiglio comunale, la rappresentanza di Forza Italia, pur attiva e strutturata anche anche nel comune di Modena, non aveva più una voce in Consiglio Comunale nel capoluogo. Da oggi non è più così. Le istanze del partito avranno voce e saranno portate sul tavolo del consiglio attraverso la lista civica Modena in Ascolto che a sua volta avrà la possibilità di contare su un partito strutturato a tutti i livelli comunali, provinciali, regionali e nazionali per passare dare una risonanza anche sovra comunali alle proprie proposte e azioni politiche. Del resto una reciprocità di intenti e di azione tra la lista civica e il partito c'era già stata, anche di recente rispetto al tema della sosta e delle problematiche della porta nord della stazione, ma non solo: comunanza di intenti e di azione anche rispetto alla difesa del Policlinico di Modena e scandalo Amo.
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Ma sono tanti i temi che in una cornice di centro-destra uniscono l'azione politica della lista civica e del partito all'interno di una intesa che si fonda su tre pilastri, rappresentanza delle istanze di Forza Italia in Consiglio Comunale a Modena, collegamento diretto con Regione e Parlamento e iniziative congiunte sul territorio.
Una intesa presentata questa mattina nella conferenza stampa organizzata in Municipio alla presenza del Consigliere Comunale e del Consigliere di Quartiere di Modena in Ascolto, Andrea Mazzi ed Enrico Giorgione, insieme ai rappresentanti di Forza Italia Francesco Coppi (responsabile regionale dei rapporti con gi alleati), Antonio Platis (Responsabile oganizzativo Emilia-Romagna), Enrico Fontana (commissario provinciale) e Giovanni Botti (coordinatore cittadino Modena).

 

'Il centrodestra non può essere soltanto un'alleanza elettorale, ma deve dimostrare concretamente solidarietà, collaborazione e sostegno reciproco – dichiara Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in Ascolto –. La nostra lista civica, mantenendo piena autonomia e restando equivicina a tutte le forze della coalizione, offrirà a Forza Italia un canale stabile per portare le proprie istanze in Consiglio comunale. In Forza Italia abbiamo trovato interlocutori disponibili, una visione d'insieme e una collaborazione sempre concreta e leale.
Ora FI, a seguito del passaggio del suo consigliere ad un'altra formazione politica, si trova senza rappresentanza all'interno del consesso più rappresentativo della nostra città. Il nostro gruppo, il soggetto 'naturalmente' più indicato all'interno del centrodestra, ritiene assolutamente opportuno attivare questo ponte tra le due realtà, che porterà un beneficio reciproco. Questa intesa ci consentirà infatti di rafforzare la nostra attività istituzionale, assumendo un ruolo più rilevante all'interno del Consiglio'.

 

'Per il gruppo MIA questo è un riconoscimento del lavoro svolto e della credibilità costruita attraverso un'opposizione seria e attenta ai problemi della città – dichiara Enrico Giorgione, consigliere di quartiere di Modena in Ascolto'.

 

'Andrea Mazzi si è distinto in questi anni come una delle figure più autorevoli e preparate dell'opposizione al centrosinistra modenese – dichiara Francesco Coppi, responsabile dei rapporti con gli alleati di Forza Italia –. Ha dimostrato valori solidi e coerenti, accompagnati da uno stile sempre moderato, puntuale e attento ai contenuti. Questa collaborazione è un passo importante per aggregare esperienze e sensibilità diverse attorno a un progetto credibile e alternativo alla sinistra. Non ci interessa sommare delle sigle, ma valorizzare persone e competenze che hanno già dimostrato sul campo di saper lavorare insieme'.

 

'Sono tre gli ambiti della collaborazione – spiega Antonio Platis, responsabile regionale dell'organizzazione di Forza Italia –.
Il primo riguarda l'attività in Consiglio comunale, dove Andrea Mazzi darà rappresentanza anche alle istanze di Forza Italia attraverso interrogazioni, mozioni e altre iniziative concordate tra la segreteria del partito e Modena in Ascolto.
Il secondo è il collegamento con i livelli istituzionali superiori: Forza Italia metterà a disposizione la propria rete politica e istituzionale, perché le istanze del territorio possano tradursi in iniziative concrete anche in Regione e in Parlamento. Il terzo è la collaborazione operativa tra le segreterie per organizzare e sostenere iniziative comuni. È un metodo già sperimentato con la manifestazione per il futuro del Policlinico, la mobilitazione alla Sacca promossa da Mazzi e le iniziative sui parcheggi della stazione ferroviaria'.

 

'Modena ha bisogno di un'opposizione capace di entrare nel merito delle scelte, denunciare le criticità e proporre soluzioni concrete – conclude Enrico Fontana, commissario provinciale di Forza Italia Modena–. Pensiamo alle recenti dichiarazioni di Mezzetti sul futuro del Policlinico, con il rischio di un progressivo depotenziamento delle funzioni sanitarie nel cuore della città, ma anche al caso AMO, uno degli scandali più gravi che abbiano investito le partecipate modenesi negli ultimi anni. Occorre pretendere chiarezza, trasparenza e piena tutela delle risorse pubbliche. Grazie a questa intesa potremo agire con maggiore forza e coordinamento, sia in Consiglio comunale sia in Regione'.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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