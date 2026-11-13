Una intesa presentata questa mattina nella conferenza stampa organizzata in Municipio alla presenza del Consigliere Comunale e del Consigliere di Quartiere di Modena in Ascolto, Andrea Mazzi ed Enrico Giorgione, insieme ai rappresentanti di Forza Italia Francesco Coppi (responsabile regionale dei rapporti con gi alleati), Antonio Platis (Responsabile oganizzativo Emilia-Romagna), Enrico Fontana (commissario provinciale) e Giovanni Botti (coordinatore cittadino Modena).
'Il centrodestra non può essere soltanto un'alleanza elettorale, ma deve dimostrare concretamente solidarietà, collaborazione e sostegno reciproco – dichiara Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in Ascolto –. La nostra lista civica, mantenendo piena autonomia e restando equivicina a tutte le forze della coalizione, offrirà a Forza Italia un canale stabile per portare le proprie istanze in Consiglio comunale. In Forza Italia abbiamo trovato interlocutori disponibili, una visione d'insieme e una collaborazione sempre concreta e leale.
'Per il gruppo MIA questo è un riconoscimento del lavoro svolto e della credibilità costruita attraverso un'opposizione seria e attenta ai problemi della città – dichiara Enrico Giorgione, consigliere di quartiere di Modena in Ascolto'.
'Andrea Mazzi si è distinto in questi anni come una delle figure più autorevoli e preparate dell'opposizione al centrosinistra modenese – dichiara Francesco Coppi, responsabile dei rapporti con gli alleati di Forza Italia –. Ha dimostrato valori solidi e coerenti, accompagnati da uno stile sempre moderato, puntuale e attento ai contenuti. Questa collaborazione è un passo importante per aggregare esperienze e sensibilità diverse attorno a un progetto credibile e alternativo alla sinistra. Non ci interessa sommare delle sigle, ma valorizzare persone e competenze che hanno già dimostrato sul campo di saper lavorare insieme'.
'Sono tre gli ambiti della collaborazione – spiega Antonio Platis, responsabile regionale dell'organizzazione di Forza Italia –.
Il secondo è il collegamento con i livelli istituzionali superiori: Forza Italia metterà a disposizione la propria rete politica e istituzionale, perché le istanze del territorio possano tradursi in iniziative concrete anche in Regione e in Parlamento. Il terzo è la collaborazione operativa tra le segreterie per organizzare e sostenere iniziative comuni. È un metodo già sperimentato con la manifestazione per il futuro del Policlinico, la mobilitazione alla Sacca promossa da Mazzi e le iniziative sui parcheggi della stazione ferroviaria'.
'Modena ha bisogno di un'opposizione capace di entrare nel merito delle scelte, denunciare le criticità e proporre soluzioni concrete – conclude Enrico Fontana, commissario provinciale di Forza Italia Modena–. Pensiamo alle recenti dichiarazioni di Mezzetti sul futuro del Policlinico, con il rischio di un progressivo depotenziamento delle funzioni sanitarie nel cuore della città, ma anche al caso AMO, uno degli scandali più gravi che abbiano investito le partecipate modenesi negli ultimi anni. Occorre pretendere chiarezza, trasparenza e piena tutela delle risorse pubbliche. Grazie a questa intesa potremo agire con maggiore forza e coordinamento, sia in Consiglio comunale sia in Regione'.