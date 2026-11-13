Policlinico svuotato, nuova sfida di Mezzetti al Pd: approvare subito la cornice per uscire dalle 'pastoie' dei Circoli

'L'obiettivo è essere protagonisti di una discussione di indirizzo politico su una delle questioni più importanti per il futuro della comunità modenese, raccogliendo la sfida di una riflessione alta e di prospettiva lanciata dal presidente della Regione Michele de Pascale. Un percorso che dovrà essere all'insegna di condivisione e collegialità, attraverso il coinvolgimento di tutti i territori e delle diverse componenti sociali e che dovrà trovare, a livello istituzionale, anche nei consigli comunali, sede di confronto e dibattito'. Così il Pd di Modena in una nota congiunta dei due segretari Massimo Paradisi e Diego Lenzini otto giorni fa dava conto della volontà di procedere con un percorso condiviso e collegiale sul tema della riorganizzazione della sanità modenese e in particolare sull'ipotesi di svuotamento del Policlinico lanciata dal sindaco Massimo Mezzetti. Un comunicato, quello della scorsa settimana, frutto di un incontro in Federazione Dem con lo stesso Mezzetti e con i sindaci di centrosinistra dei Comuni capidistretto.

Ebbene, due giorni fa in Ctss la svolta. Mezzetti, tra lo stupore dei presenti, ha annunciato la volontà di approvare entro un mese un documento di indirizzi.

Un documento definito ieri, in una intervista video a Tvqui , la 'cornice del riordino della sanità'.

Come può dunque stare insieme questo 'percorso collegiale' con l'imposizione di un documento che ancora nessun sindaco o segretario Pd ha letto, per ammissione di Paradisi stesso?

L'obiettivo di Mezzetti è chiaro. Forte della vittoria ottenuta nel primo round contro il Pd che in Consiglio comunale ha dovuto capitolare davanti alla 'minaccia' di una crisi di giunta, il sindaco di Modena prova un ulteriore strappo. Per non farsi imbrigliare nelle pastoie della discussione dei Circoli, Mezzetti ha messo in atto una fuga in avanti. Il ragionamento è chiaro: 'ecco qua il documento: ora discutetene pure quanto volete'. Certo, la condivisione e la collegialità così viene meno, ma il primo cittadino si fa forza della debolezza di un partito che sinora - pur volendo nelle intenzioni di Lenzini - non è riuscito a porre paletti chiari al suo progetto. Tanto è vero che l'idea di creare alloggi per medici e infermieri negli spazi svuotati del Policlinico, è stata confermata anche nella ultima Ctss.

Giuseppe Leonelli