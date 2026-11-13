Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, nuova sfida di Mezzetti al Pd: approvare subito la cornice per uscire dalle 'pastoie' dei Circoli

Policlinico svuotato, nuova sfida di Mezzetti al Pd: approvare subito la cornice per uscire dalle 'pastoie' dei Circoli

Il ragionamento è chiaro: 'ecco qua il documento: ora discutetene pure quanto volete'. E il Pd di Lenzini e Paradisi è costretto ad abbozzare

2 minuti di lettura

'L'obiettivo è essere protagonisti di una discussione di indirizzo politico su una delle questioni più importanti per il futuro della comunità modenese, raccogliendo la sfida di una riflessione alta e di prospettiva lanciata dal presidente della Regione Michele de Pascale. Un percorso che dovrà essere all'insegna di condivisione e collegialità, attraverso il coinvolgimento di tutti i territori e delle diverse componenti sociali e che dovrà trovare, a livello istituzionale, anche nei consigli comunali, sede di confronto e dibattito'. Così il Pd di Modena in una nota congiunta dei due segretari Massimo Paradisi e Diego Lenzini otto giorni fa dava conto della volontà di procedere con un percorso condiviso e collegiale sul tema della riorganizzazione della sanità modenese e in particolare sull'ipotesi di svuotamento del Policlinico lanciata dal sindaco Massimo Mezzetti. Un comunicato, quello della scorsa settimana, frutto di un incontro in Federazione Dem con lo stesso Mezzetti e con i sindaci di centrosinistra dei Comuni capidistretto.

Ebbene, due giorni fa in Ctss la svolta. Mezzetti, tra lo stupore dei presenti, ha annunciato la volontà di approvare entro un mese un documento di indirizzi.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Un documento definito ieri, in una intervista video a Tvqui, la 'cornice del riordino della sanità'.

Come può dunque stare insieme questo 'percorso collegiale' con l'imposizione di un documento che ancora nessun sindaco o segretario Pd ha letto, per ammissione di Paradisi stesso?

L'obiettivo di Mezzetti è chiaro. Forte della vittoria ottenuta nel primo round contro il Pd che in Consiglio comunale ha dovuto capitolare davanti alla 'minaccia' di una crisi di giunta, il sindaco di Modena prova un ulteriore strappo. Per non farsi imbrigliare nelle pastoie della discussione dei Circoli, Mezzetti ha messo in atto una fuga in avanti. Il ragionamento è chiaro: 'ecco qua il documento: ora discutetene pure quanto volete'. Certo, la condivisione e la collegialità così viene meno, ma il primo cittadino si fa forza della debolezza di un partito che sinora - pur volendo nelle intenzioni di Lenzini - non è riuscito a porre paletti chiari al suo progetto. Tanto è vero che l'idea di creare alloggi per medici e infermieri negli spazi svuotati del Policlinico, è stata confermata anche nella ultima Ctss.

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Avvocatura in lutto per la scomparsa improvvisa di Maria Grazia Scacchetti

Avvocatura in lutto per la scomparsa improvvisa di Maria Grazia Scacchetti

Modena, maltempo: chiusa al traffico via Curtatona

Modena, maltempo: chiusa al traffico via Curtatona

Policlinico svuotato, Mezzetti: 'In Ctss a metà dicembre approveremo la cornice del riordino della sanità modenese'

Policlinico svuotato, Mezzetti: 'In Ctss a metà dicembre approveremo la cornice del riordino della sanità modenese'

Modena, Holostem, dalla Cgil notizia choc: 'Verso il licenziamento collettivo di tutti i dipendenti'

Modena, Holostem, dalla Cgil notizia choc: 'Verso il licenziamento collettivo di tutti i dipendenti'

Modena, undici nuovi Maestri del lavoro modenesi ricevuti in Municipio

Modena, undici nuovi Maestri del lavoro modenesi ricevuti in Municipio

Visita medicina sportiva impossibile l'Ausl risponde: 'Tante richieste rispetto al personale, ma le prenotazioni non sono sospese'

Visita medicina sportiva impossibile l'Ausl risponde: 'Tante richieste rispetto al personale, ma le prenotazioni non sono sospese'

Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Policlinico di Modena svuotato, gli otto 'cavalieri' sul fronte del no al piano di Mezzetti

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Modena, Policlinico svuotato: vertice stasera nella sede Pd con i consiglieri regionali e i sindaci Mezzetti e Righi

Articoli Recenti Elezioni comunali: Forza Italia riunisce blocco moderato con UDC, Noi moderati e Alternativa Popolare

Elezioni comunali: Forza Italia riunisce blocco moderato con UDC, Noi moderati e Alternativa Popolare

Modena, Policlinico svuotato: Corte dei conti punta il dito sui ritardi del 'Materno-infantile', il reparto che il piano-Mezzetti salverebbe

Modena, Policlinico svuotato: Corte dei conti punta il dito sui ritardi del 'Materno-infantile', il reparto che il piano-Mezzetti salverebbe

Centro storico, Forza Italia Modena: 'Senza accessibilità e identità il commercio non si salva'

Centro storico, Forza Italia Modena: 'Senza accessibilità e identità il commercio non si salva'

Vasco a Modena nel 2027: sul Modena Park bis ancora schermaglie tra Muzzarelli e Mezzetti

Vasco a Modena nel 2027: sul Modena Park bis ancora schermaglie tra Muzzarelli e Mezzetti