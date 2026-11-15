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Emissioni incendio Sorgenia, per l'Ovvervatorio Ora tocca a noi 'dati shock'

Emissioni incendio Sorgenia, per l'Ovvervatorio Ora tocca a noi 'dati shock'

Il gruppo civico ha analizzato i dati rilevati a seguito del rogo allo stabilimento di Finale Emilia del 16 settembre scorso e ora contesta la lettura di Arpae. Ecco su quali punti

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L'Osservatorio civico "Ora tocca a noi" contesta apertamente la narrativa ufficiale di Arpae che ha definito l'impatto degli inquinanti generati dall'incendio verificatosi il 16 Settembre scorso all'interno della centrale a biomasse Sorgenia di Finale Emilia (ex zuccherificio) come impatto "generalmente contenuto. La realtà è un'altra! Dalla relazione tecnica di Arpae emergono a nostro parere zone d'ombra sia sul fronte tossicologico che sulla metodologia dei rilievi effettuati". Ad affermarlo è il referente del Comitato Maurizio Poletti che, nel merito, specifica. "L'analisi puntuale delle tabelle relative ai rilievi effettuati da Arpae fa emergere gravi criticità. In particolare tra il 16 e 17 Settembre è stata registrata in località Cadecoppi, una concentrazione di Acroleina, sostanza fortemente irritante e tossica di 127,1 microgrammi/metro cubo, valore che è nettamente superiore alla soglia di legge.

Altro dato estremamente preoccupante è quello relativo al Benzene sostanza cancerogena di categoria 1A con livelli ritrovati molto vicini al valore medio di un intero anno. Nella relazione tecnica di Arpae relativa a questo devastante incendio non si affronta in modo esaustivo l'aspetto derivato dall'autocombustione interna agli ammassi vegetali andati a fuoco. Questa combustione "sotto le braci" (smoldering) continua a produrre fumi con la conseguente emissione di polveri sottili (Pm 2,5 e Pm 10) e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

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Il fatto grave è che questi contaminanti, che sono molteplici proprio come nel caso degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, non compaiono nella tabella dei rilievi Arpae".

Il Comitato contesta anche il sistema di monitoraggio approntato: "Arpae ha utilizzato dei campionatori passivi posizionati in 5 punti sensibili del territorio, ma questa metodologia fa emergere almeno tre criticità: l'effetto diluizione, l'asincronia dei dati e la mancanza di dinamicità.

L'effetto diluizione dei dati è dovuta al fatto che i dispositivi adottati intercettano gli inquinanti su blocchi di 24-48 ore nella quale la media matematica dei risultati nasconde e appiattisce i picchi delle emissioni. L'asincronia dei dati si evidenzia in quanto i tempi di analisi di laboratorio creano un ritardo cronologico per l'emissione di ordinanze immediate a tutela della salute pubblica.

La mancanza di dinamicità è motivata dal fatto che questi campionatori fissi non intercettano in tempo reale gli spostamenti delle emissioni dettate dai venti, con il rischio di sottostimare pesantemente l'impatto degli inquinanti sul territorio. Nei giorni in cui si verificava questo grave incendio - concude Poletti - la cittadinanza ha avvertito un fortissimo disagio legato ad un odore acre insopportabile e questa è una verità

oggettiva, una verità che non coincide con la versione edulcorata di Arpae".

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