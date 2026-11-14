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Castelfranco celebra i suoi 328 nuovi cittadini italiani

Castelfranco celebra i suoi 328 nuovi cittadini italiani

La maggior parte dei nuovi cittadini italiani viene dai paesi dell’est o del sud Europa. Insieme a loro numerose sono le persone provenienti dall'Africa

2 minuti di lettura

Nelle scorse settimane a Castelfranco Emilia si è tenuta una cerimonia dedicata alla celebrazione dei cittadini del Comune, che negli anni 2025 e 2026 hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

Gli invitati alla cerimonia erano 328, numero inferiore rispetto alle cittadinanze concesse, poiché alcuni cittadini nel frattempo non risiedono più a Castelfranco Emilia. Tra gli invitati 168 erano maschi, 160 femmine con un’età media sui 30 anni, in 100 invece erano minorenni.

'L’idea del sindaco è quella di portare avanti questa tradizione con cadenza semestrale, per riuscire a integrare maggiormente i neocittadini italiani e farli sentire riconosciuti e apprezzati dalla comunità in cui vivono' - si legge in una nota. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, il vicesindaco Alessandro Salvioli e l’assessore Ugo Piacquadio, i quali hanno consegnato delle pergamene come segno di riconoscenza per il titolo ottenuto. La maggior parte dei nuovi cittadini italiani viene dai paesi dell’est o del sud Europa come la Moldavia, l’Albania e l’Ucraina. Insieme a loro numerose sono le persone provenienti dall’Africa e dall’India e si aggiunge anche una parte proveniente dalle Americhe, specialmente i paesi del sud come Brasile, Colombia e Perù.

'I tanti concittadini che hanno partecipato alla cerimonia

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sono italiani da poche settimane, ma da anni sono parte integrante della nostra comunità: nel lavoro, nello studio, nelle relazioni e nelle attività con cui ogni giorno contribuiscono a far crescere Castelfranco Emilia - affermano Gargano, Salvioli e Piacquadio -. Per questo, come Amministrazione, abbiamo voluto festeggiare insieme a loro e alle loro famiglie un passaggio così importante: il riconoscimento ufficiale di un’appartenenza costruita e vissuta nel tempo. Condividere questo momento significa riconoscere il valore delle loro storie e del loro contributo, rafforzando i legami che ci uniscono e i valori di inclusione, partecipazione e solidarietà su cui vogliamo continuare a far crescere la nostra città'.

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