Croce Rossa e Croce Blu donano un nuovo defibrillatore a Massa Finalese

Un nuovo defibrillatore è stata donato dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Finale Emilia e dalla Croce Blu di San Felice sul Panaro, Medolla e Massa Finalese. Alla cerimonia di consegna era presente il vicesindaco di Finale Emilia Michele Gulinelli e i vertici delle due associazioni di volontariato; Cinzia Casari per la Croce Blu, Luca Poletti e John Addai per la Croce Rossa.





Presente anche un rappresentate della Battery Center di Medolla, che collabora per la gestione dell'apparato. 'L’Amministrazione comunale rivolge un sincero e sentito ringraziamento alla Croce Rossa Italiana e alla Croce Blu per questa importante donazione, che rappresenta un prezioso servizio per tutta la comunità' ha detto il vicesindaco Gulinelli, accogliendo a nome di tutta la cittadinanza il gesto delle due associazioni di volontariato. Per l'occasione è stata scoperta una targa che ricorda l'amicizia e la sinergia che anima i volontari delle due realtà territoriali. Il nuovo defribillatore sarà a breve inserito nella rete DAE RespondER, un sistema scaricabile sul proprio cellulare e che mette in rete operatori sanitari, volontari del soccorso e operatori 'laici' abilitati all'utilizzo dei defibrillatori semi-automatici, per permettere il soccorso con l'uso dell'importante strumento ancora prima dell'arrivo dell'ambulanza o di un mezzo di soccorso avanzato. Proprio perché è negli istanti immediatamente successivi all'evento che si determina la possibilità di salvare o meno una persona colpita da arresto cardiaco, è indispensabile avere a disposizione un defibrillatore che gli operatori possono recuperare e utilizzare prima che la condizione sia compromessa e irrecuperabile. Ogni nuovo defibrillatore, e ogni cittadino in grado di utilizzarlo, è una moneta in più da spendere nel tentativo di salvare una vita.