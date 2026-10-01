Mirandola, scossone in giunta: si è dimessa l'assessore Federica Luppi

Scossone in giunta a Mirandola: l'assessore Federica Luppi ha rassegnato le proprie dimissioni. 'La decisione è stata maturata da Luppi per motivi professionali, legati al sopraggiunto incremento degli impegni lavorativi, che non le consentirebbe più di garantire al ruolo amministrativo la presenza, la disponibilità e l'attenzione che ritiene necessarie' - si legge in una nota.
'È una decisione che ho maturato con grande difficoltà e che non arriva certo a cuor leggero. In questi anni ho avuto l'onore e la responsabilità di lavorare per la città di Mirandola, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze, con la convinzione che amministrare una comunità significhi soprattutto assumersi una responsabilità nei confronti delle persone e del territorio che rappresentiamo - afferma l'ormai ex assessore -. La mia decisione nasce esclusivamente da motivi professionali. Il sopraggiunto carico lavorativo è diventato tale da non permettermi più di garantire quella presenza e quella disponibilità che ritengo indispensabili per svolgere seriamente il ruolo di assessore. Non voglio che gli impegni professionali finiscano per sottrarre a Mirandola il tempo e le energie che merita. Amministrare richiede presenza, ascolto, confronto, studio e disponibilità. Se non sono più nelle condizioni di garantire tutto questo, credo sia doveroso fare un passo indietro.
In attesa delle successive determinazioni in merito alla composizione della Giunta, le deleghe precedentemente assegnate all'Assessore Luppi saranno temporaneamente avocate dal Sindaco.
'Ringrazio Federica per il lavoro condiviso in