Inseguimento a Castelfranco Emilia: automobilista fermato e multato per 7500 euro

Settemilacinquecento euro di multa e sequestro del veicolo: è questo il conto che un automobilista dovrà pagare dopo non essersi fermato all'alt intimato dagli agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia. Nei giorni scorsi, infatti, durante un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno intimato l’alt a un automobilista che, anziché fermarsi, ha proseguito la marcia dando origine a un inseguimento durato alcuni chilometri. La pattuglia si è immediatamente messa sulle tracce del veicolo riuscendo a bloccarlo in sicurezza. Il conducente è stato quindi accompagnato presso il Comando di Polizia Locale, dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari sulla sua identità e sulla regolarità dei documenti di guida.





Dalle verifiche è emerso che l’uomo era privo di patente di guida in quanto mai conseguita e che il veicolo risultava sospeso dalla circolazione in quanto non ancora sottoposto a revisionenonostante fosse scaduta da diversi anni e già contestata come violazione. A queste violazioni si sono aggiunte quelle contestate per il mancato rispetto dell’alt imposto dagli agenti e per le condotte tenute durante la guida per un totale di 7.500 euro. Il veicolo è stato inoltre sottoposto a fermo e sequestro amministrativo, con avvio della procedura della confisca.