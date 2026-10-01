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Furto nella notte a Castelfranco: ladro sorpreso nascosto nel negozio

Furto nella notte a Castelfranco: ladro sorpreso nascosto nel negozio

La vetrata della porta d'ingresso del negozio era stata appena mandata in frantumi: il ladro è rimasto ferito dai vetri

1 minuto di lettura

Nella notte i carabinieri sono intervenuti a Castelfranco Emilia per un furto in atto presso un esercizio commerciale.

L'immediato invio della pattuglia ha consentito di intervenire prima che l'autore potesse far perdere le proprie tracce, sorprendendo un uomo che si era accovacciato nel negozio, nel tentativo di eludere il controllo.

Alla vista dei carabinieri, ha tentato di darsi alla fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento a piedi, al termine del quale la pattuglia è riuscita a raggiungerlo e a fermarlo: la vetrata della porta d'ingresso del negozio era stata appena mandata in frantumi.

Proprio a causa della rottura dei vetri, l'uomo aveva riportato alcuni lievi tagli, motivo per cui è stato prontamente soccorso senza gravi conseguenze.

Durante le fasi di identificazione, la persona fermata ha consegnato agli operatori un martello, verosimilmente utilizzato per l'effrazione, e una busta contenente circa 40 euro in monete, provento del furto consumato poco prima all'interno dell'attività. La refurtiva è stata interamente recuperata, mentre il martello è stato sottoposto a sequestro.

L'uomo è stato denunciato per furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Foto dell'autore

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