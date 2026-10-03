Sassuolo: la Féra di Curiàus apre le Fiere d'ottobre

Domenica 4 ottobre si apre Come da tradizione, domani mattina, il mercato ambulante riempirà le tre piazze e le vie del centro storico con i negozianti in sede fissa che, per tutto il giorno, offriranno imperdibili occasioni studiate ad hoc per il mese fieristico.Al pomeriggio, invece, gli appuntamenti del programma ricreativi-culturale che vedranno il loro momento clou nell’inaugurazione.La cerimonia di apertura avrà inizio alle ore 16,30 da piazza Garibaldi con un corteo ed una rievocazione storica con esibizioni di sbandieratori e musici della Compagnia “Maestà della Battaglia” e danzatrici medievali della “Contrada del Rio di Canossa“, con concerto delle campane della torre civica in collaborazione con Unione Campanari Reggiani; il tutto nella storica scenografia di un villaggio Medioevale, tra banchi didattici storici di arti e mestieri a cura di Lega Della Rosa ASD.Poco prima, alle ore 15,30 sempre da piazza Garibaldi, inizierà il corteo delle bande che porteranno, alle ore 16, all’avvio della 43ª Rassegna bandistica “Città di Sassuolo” in piazzale della Rosa con il Concerto a cura di Corpo Bandistico La Beneficenza di Sassuolo, con la partecipazione del Corps Philharmonique Châtillon (AO) nell’ambito di Sassuolo Città della Musica.In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Oratorio Don Bosco in via Papa Giovanni XXIII.Mercati espositivi e di artigianato, negozi aperti con promozioni esclusive in Centro storico per tutto il giorno. A cura di Sassuololtre APSDediCARE in piazza Martiri Partigiani Campagna di promozione degli incontri a ingresso libero sulla formazione ed educazione per “caregiver” presso l’Ospedale di Sassuolo.Mercatino delle scuole in via AravecchiaInfo point ambientale in Fiera: piazza Martiri Partigiani Informazioni e supporto pratico sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla riduzione dell’impatto ambientale (disponibile il ritiro dei sacchetti per porta a porta)Dalle 9 alle 18,30 in vicolo Conce: una strada d’Artisti, esposizione opere d’arte, pittura, scultura e fotografia a cura del Gruppo pittori sassolesi.Dalle 9 alle 18,30: Arte in Via Fenuzzi, esposizione opere d’arte a cura del Gruppo pittori sassolesi J. Cavedoni Aps e degli allievi dei corsi di pittura curati dagli insegnanti Prof. Giuliana Forghieri e Maestro Massimo PoDalle 9,30 alle 12,30: prove di tiro con l'arco in via Ippolito Nievo. A cura di Arcieri Val Secchia, nel campo di tiro con l'arco presso il Circolo Cinofili, dietro alla Piscina ComunaleDalle 10 alle 18: Weekendletterari Fest – Bahria, piccola fiera dell’editoria e degli autori indipendenti . Circolo A.Pagliani e Parco N. Barbolini. Due giorni di incontri letterari ed esposizioni librarie dedicate a case editrici, autori e autrici indipendenti che “vengono da lontano”, rivitalizzanti come il soffio creativo di letterature senza confini. A cura di Circolo A. Pagliani, in collaborazione con Sassuolonotizie.it e Gaiaitaliapuntocom APSDalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19: Open Day Scuola di Musica, via Rocca, 15. Presentazione dei corsi della Scuola di Musica O. Pistoni con momenti musicali e dimostrativi a cura di Scuola Corale PucciniDalle ore 10 alle ore 18: (ultimo ingresso ore 17:00): Ingresso gratuito al Palazzo Ducale. Piazzale della Rosa Nell’ambito dell’iniziativa #domenicaalmuseo del Ministero della Cultura.Dalle ore 16: 43ª Rassegna bandistica “Città di Sassuolo” in piazzale della Rosa Concerto a cura di Corpo Bandistico La Beneficenza di Sassuolo, con la partecipazione del Corps Philharmonique Châtillon (AO) nell’ambito di Sassuolo Città della Musica. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Oratorio Don Bosco in via Papa Giovanni XXIII.Alle ore 16,30: Cerimonia di apertura delle Fiere di Ottobre in piazza Garibaldi. Corteo e rievocazione storica con esibizioni di sbandieratori e musici della Compagnia “Maestà della Battaglia” e danzatrici medievali della “Contrada del Rio di Canossa“, con concerto delle campane della torre civica in collaborazione con Unione Campanari Reggiani.Villaggio Medioevale, banchi didattici storici di arti e mestieri a cura di Lega Della Rosa ASDNel pomeriggio:Famiglie in Piazza Martiri Partigiani. Pompieropoli: percorso con attività per far vivere a bambine e bambini un giorno da Vigile del Fuoco. A cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Modena Creazioni di argilla: lboratorio a cura di Anffas Sassuolo, per creare un oggetto unico con la fantasia. Area gonfiabili. Gnocco fritto da gustare in piazza Martiri Partigiani con Gruppo Alpini di Sassuolo e Orti sul Secchia. Esibizioni di ballo in piazza della Libertà a cura delle scuole di danza del territorio.