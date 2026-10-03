Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo: la Féra di Curiàus apre le Fiere d'ottobre

Sassuolo: la Féra di Curiàus apre le Fiere d'ottobre

La manifestazione che da oltre 500 anni porta a Sassuolo un mese intero dedicato al commercio, in sede fissa ed ambulante, cultura, arte, sport. Dopo una mattina di eventi, inaugurazione ufficiale con rappresentazione storica, alle ore 16,30

3 minuti di lettura
Domenica 4 ottobre si apre Come da tradizione, domani mattina, il mercato ambulante riempirà le tre piazze e le vie del centro storico con i negozianti in sede fissa che, per tutto il giorno, offriranno imperdibili occasioni studiate ad hoc per il mese fieristico.
Al pomeriggio, invece, gli appuntamenti del programma ricreativi-culturale che vedranno il loro momento clou nell’inaugurazione.

La cerimonia di apertura avrà inizio alle ore 16,30 da piazza Garibaldi con un corteo ed una rievocazione storica con esibizioni di sbandieratori e musici della Compagnia “Maestà della Battaglia” e danzatrici medievali della “Contrada del Rio di Canossa“, con concerto delle campane della torre civica in collaborazione con Unione Campanari Reggiani; il tutto nella storica scenografia di un villaggio Medioevale, tra banchi didattici storici di arti e mestieri a cura di Lega Della Rosa ASD.

Poco prima, alle ore 15,30 sempre da piazza Garibaldi, inizierà il corteo delle bande che porteranno, alle ore 16, all’avvio della 43ª Rassegna bandistica “Città di Sassuolo” in piazzale della Rosa con il Concerto a cura di Corpo Bandistico La Beneficenza di Sassuolo, con la partecipazione del Corps Philharmonique Châtillon (AO) nell’ambito di Sassuolo Città della Musica.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Oratorio Don Bosco in via Papa Giovanni XXIII.

Il programma completo della Féra di Curiàus
Mercati espositivi e di artigianato, negozi aperti con promozioni esclusive in Centro storico per tutto il giorno. A cura di Sassuololtre APS
DediCARE in piazza Martiri Partigiani Campagna di promozione degli incontri a ingresso libero sulla formazione ed educazione per “caregiver” presso l’Ospedale di Sassuolo.
Mercatino delle scuole in via Aravecchia
Info point ambientale in Fiera: piazza Martiri Partigiani Informazioni e supporto pratico sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla riduzione dell’impatto ambientale (disponibile il ritiro dei sacchetti per porta a porta)
Dalle 9 alle 18,30 in vicolo Conce: una strada d’Artisti, esposizione opere d’arte, pittura, scultura e fotografia a cura del Gruppo pittori sassolesi.
Dalle 9 alle 18,30: Arte in Via Fenuzzi, esposizione opere d’arte a cura del Gruppo pittori sassolesi J. Cavedoni Aps e degli allievi dei corsi di pittura curati dagli insegnanti Prof. Giuliana Forghieri e Maestro Massimo Po
Dalle 9,30 alle 12,30: prove di tiro con l'arco in via Ippolito Nievo. A cura di Arcieri Val Secchia, nel campo di tiro con l'arco presso il Circolo Cinofili, dietro alla Piscina Comunale
Dalle 10 alle 18: Weekendletterari Fest – Bahria, piccola fiera dell’editoria e degli autori indipendenti . Circolo A.
Pagliani e Parco N. Barbolini. Due giorni di incontri letterari ed esposizioni librarie dedicate a case editrici, autori e autrici indipendenti che “vengono da lontano”, rivitalizzanti come il soffio creativo di letterature senza confini. A cura di Circolo A. Pagliani, in collaborazione con Sassuolonotizie.it e Gaiaitaliapuntocom APS
Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19: Open Day Scuola di Musica, via Rocca, 15. Presentazione dei corsi della Scuola di Musica O. Pistoni con momenti musicali e dimostrativi a cura di Scuola Corale Puccini
Dalle ore 10 alle ore 18: (ultimo ingresso ore 17:00): Ingresso gratuito al Palazzo Ducale. Piazzale della Rosa Nell’ambito dell’iniziativa #domenicaalmuseo del Ministero della Cultura.
Dalle ore 16: 43ª Rassegna bandistica “Città di Sassuolo” in piazzale della Rosa Concerto a cura di Corpo Bandistico La Beneficenza di Sassuolo, con la partecipazione del Corps Philharmonique Châtillon (AO) nell’ambito di Sassuolo Città della Musica. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Oratorio Don Bosco in via Papa Giovanni XXIII.
Alle ore 16,30: Cerimonia di apertura delle Fiere di Ottobre in piazza Garibaldi. Corteo e rievocazione storica con esibizioni di sbandieratori e musici della Compagnia “Maestà della Battaglia” e danzatrici medievali della “Contrada del Rio di Canossa“, con concerto delle campane della torre civica in collaborazione con Unione Campanari Reggiani.
Villaggio Medioevale, banchi didattici storici di arti e mestieri a cura di Lega Della Rosa ASD

Nel pomeriggio:
Famiglie in Piazza Martiri Partigiani. Pompieropoli: percorso con attività per far vivere a bambine e bambini un giorno da Vigile del Fuoco. A cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Modena Creazioni di argilla: lboratorio a cura di Anffas Sassuolo, per creare un oggetto unico con la fantasia. Area gonfiabili. Gnocco fritto da gustare in piazza Martiri Partigiani con Gruppo Alpini di Sassuolo e Orti sul Secchia. Esibizioni di ballo in piazza della Libertà a cura delle scuole di danza del territorio.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sanità, c'è la delibera di Altini: Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione. Ma il timore è che il 'fare rete' nasconda tagli

Sanità, c'è la delibera di Altini: Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione. Ma il timore è che il 'fare rete' nasconda tagli

Sassuolo, palazzaccio addio, il Consiglio Comunale approva il progetto definitivo per l'area Ex 189

Sassuolo, palazzaccio addio, il Consiglio Comunale approva il progetto definitivo per l'area Ex 189

Sassuolo, si ribalta col trattore mentre vendemmia: muore contadino 92enne

Sassuolo, si ribalta col trattore mentre vendemmia: muore contadino 92enne

Dopo il successo con la Juve il Sassuolo scivola col Monza

Dopo il successo con la Juve il Sassuolo scivola col Monza

Sassuolo: da domenica chiude la Coop di via Goito

Sassuolo: da domenica chiude la Coop di via Goito

Incredibile Sassuolo: Juve battuta 3-2 al Mapei

Incredibile Sassuolo: Juve battuta 3-2 al Mapei

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Articoli più Letti Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

Articoli Recenti L’inclusione che funziona: alla cooperativa La Zerla di Mirandola imprese e istituzioni a confronto sull’inserimento lavorativo

L’inclusione che funziona: alla cooperativa La Zerla di Mirandola imprese e istituzioni a confronto sull’inserimento lavorativo

Mirandola, scossone in giunta: si è dimessa l'assessore Federica Luppi

Mirandola, scossone in giunta: si è dimessa l'assessore Federica Luppi

Furto nella notte a Castelfranco: ladro sorpreso nascosto nel negozio

Furto nella notte a Castelfranco: ladro sorpreso nascosto nel negozio

Inseguimento a Castelfranco Emilia: automobilista fermato e multato per 7500 euro

Inseguimento a Castelfranco Emilia: automobilista fermato e multato per 7500 euro