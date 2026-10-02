Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L’inclusione che funziona: alla cooperativa La Zerla di Mirandola imprese e istituzioni a confronto sull’inserimento lavorativo

L’inclusione che funziona: alla cooperativa La Zerla di Mirandola imprese e istituzioni a confronto sull’inserimento lavorativo

Intervenuti l’assessore regionale Alessandro Paglia, il sindaco di Medolla Calciolari, il sindaco di Finale Emilia Poletti e l’assessore di Mirandola Donnarumma

2 minuti di lettura

Promuovere un’inclusione lavorativa concreta, capace di rispondere sia alle esigenze individuali sia alle dinamiche produttive del territorio: con questo obiettivo si è svolto mercoledì 30 settembre, presso la sede della Cooperativa sociale La Zerla a Mirandola, l’incontro intitolato “L’inclusione che funziona”.

L'iniziativa, rivolta al mondo delle imprese, ha messo attorno allo stesso tavolo rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, associazioni di categoria, professionisti del settore e numerose aziende della Bassa Modenese, tra cui importanti realtà multinazionali.

L'evento ha visto una folta partecipazione istituzionale: sono intervenuti l’assessore regionale Alessandro Paglia, il sindaco di Medolla Alberto Calciolari, il sindaco di Finale Emilia Marco Poletti e l’assessore Marco Donnarumma in rappresentanza del Comune di Mirandola. Hanno garantito la propria presenza anche i delegati delle principali associazioni datoriali e di categoria — CNA, Lapam e Confindustria — oltre alla dottoressa Letizia Mantovani per ITS.

A tracciare il significato profondo della giornata è stato Roberto Ganzerli, presidente della Cooperativa La Zerla: 'È stato un evento molto importante per presentare i nostri servizi inclusivi, il cui fine è inserire al lavoro persone con disabilità offrendo loro la mansione corretta, rispettosa delle reali possibilità e aspirazioni di ciascuno. Ma è stata soprattutto l’occasione per far incontrare il settore pubblico con il mondo profit.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Oggi l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità non è più soltanto una questione etica e morale, ma anche un valore economico: significa generare risparmio sul welfare e, soprattutto, incrementare la sicurezza sociale della nostra comunità'.

Tra i momenti centrali del dibattito si segnala l’intervento dell’assessore regionale Alessandro Paglia, che ha prospettato un'importante novità operativa: l’estensione agli enti locali e ai Comuni delle convenzioni ex Articolo 22. Questa modalità consentirebbe alle amministrazioni pubbliche di impiegare personale appositamente formato all'interno di servizi di pubblica utilità, creando un virtuoso ponte tra inclusione sociale ed efficienza dei servizi cittadini.

Le aziende del territorio interessate a conoscere gli strumenti normativi dedicati e ad adempiere agli obblighi di legge previsti per l'assunzione di personale con disabilità possono contattare direttamente la Cooperativa Sociale La Zerla per fissare un incontro informativo e di approfondimento sulle procedure di convenzione. Email di contatto: info@lazerlacoopsociale.it

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mirandola, scossone in giunta: si è dimessa l'assessore Federica Luppi

Mirandola, scossone in giunta: si è dimessa l'assessore Federica Luppi

Ambiente, territorio e sostenibilità: a Mirandola 'I Giorni della Terra'

Ambiente, territorio e sostenibilità: a Mirandola 'I Giorni della Terra'

Ospedale Mirandola: nuovi ambulatori dove c'era il punto nascita

Ospedale Mirandola: nuovi ambulatori dove c'era il punto nascita

'Pronto soccorso Mirandola: la realtà non risponde agli impegni'

'Pronto soccorso Mirandola: la realtà non risponde agli impegni'

Ospedale di Mirandola, c'è anche chi è soddisfatto: 'Difenderlo oggi significa sostenerne l’evoluzione'

Ospedale di Mirandola, c'è anche chi è soddisfatto: 'Difenderlo oggi significa sostenerne l’evoluzione'

Biomedicale: la nuova era Bellco parla sempre più cinese

Biomedicale: la nuova era Bellco parla sempre più cinese

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Articoli più Letti Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

Articoli Recenti Furto nella notte a Castelfranco: ladro sorpreso nascosto nel negozio

Furto nella notte a Castelfranco: ladro sorpreso nascosto nel negozio

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Inseguimento a Castelfranco Emilia: automobilista fermato e multato per 7500 euro

Inseguimento a Castelfranco Emilia: automobilista fermato e multato per 7500 euro

Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri

Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri