Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri a Fiorano Modenese per rapina impropria, lesioni personali aggravate e furto aggravato. L'arresto risale al 26 novembre scorso, dopo l'aggressione a un addetto alla sicurezza all'interno di un supermercato del paese.

I militari sono intervenuti in seguito alla richiesta arrivata alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Sassuolo per un'aggressione ai danni di un addetto alla sicurezza.

Dalla ricostruzione, l'uomo aveva nascosto tra i propri indumenti alcune confezioni di formaggio e una bottiglia di whisky, per un valore complessivo di circa 60 euro, e aveva tentato di allontanarsi senza pagare. Poi, nel tentativo di fuggire, aveva aggredito l'addetto alla sicurezza, strattonandolo e spingendolo ripetutamente contro la porta dell'uscita di emergenza.

Arrivati sul posto, i carabinieri lo hanno bloccato e hanno recuperato l'intera refurtiva, poi restituita all'avente diritto. L'addetto alla sicurezza ha riportato lievi lesioni, medicate al pronto soccorso dell'ospedale di Sassuolo.

Gli ulteriori approfondimenti hanno consentito di raccogliere elementi indiziari a suo carico anche per un precedente furto, commesso poco prima in un altro supermercato di Fiorano Modenese. In quell'occasione l'uomo, sorpreso dalla responsabile del negozio, aveva abbandonato la merce sottratta, generi alimentari, ed era fuggito.

Ieri mattina, nel giudizio con rito direttissimo, il Giudice Monocratico del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e ha applicato all'imputato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso la Stazione Carabinieri di Fiorano Modenese.