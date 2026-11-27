La sera del 25 novembre scorso, a Modena, i Carabinieri della locale Stazione di San Damaso hanno dato esecuzione alla ordinanza applicativa della misura in carcere nei confronti di un uomo, di 46 anni, emessa dal Giudice del Tribunale di Modena, dopo aver preso atto del dissenso dell’imputato all’applicazione del dispositivo di controllo elettronico. L’applicazione del cosiddetto “braccialetto elettronico” era stata disposta dal Giudice all’atto dell’emissione dell’ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento alla coniuge convivente. L’imputato è accusato del delitto di maltrattamenti in famiglia.

Nella foto, un braccialetto elettronico