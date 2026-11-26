La mattina del 24 novembre scorso i carabinieri di Vignola hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nell'intero territorio della provincia di Modena.

A notarlo lungo viale Vittorio Veneto a Vignola è stato un carabiniere libero dal servizio che, insospettito dai suoi movimenti, ha chiesto l'intervento di una pattuglia impegnata in uno specifico servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il militare ha quindi assistito alla cessione di una dose di sostanza stupefacente a un automobilista.

Alla vista della pattuglia l'uomo ha gettato a terra un astuccio e ha tentato la fuga a piedi, per poi opporre una violenta resistenza, con pugni e calci, nei confronti del carabiniere che lo aveva bloccato insieme alla pattuglia intervenuta.

All'interno dell'astuccio sono stati rinvenuti e sequestrati 28,50 grammi di hashish e 13 grammi circa di cocaina suddivisi in 32 dosi, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. Durante la perquisizione personale sono stati sequestrati anche 185 euro in contanti.

Ieri, in sede di giudizio direttissimo, il Giudice Monocratico del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e ha emesso nei confronti dell'imputato la misura della custodia cautelare in carcere, disponendo inoltre il sequestro preventivo della somma di denaro.