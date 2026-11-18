Si era presentata alla porta di un’anziana fingendo di dover eseguire disposizioni impartite da un presunto maresciallo dei Carabinieri, riuscendo a farsi consegnare contanti, gioielli e persino la fede nuziale che la vittima portava al dito. La fuga, però, è durata poco: una donna di 37 anni è stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri con l'accusa di truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

L'operazione è stata condotta ieri a Maranello dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, con il supporto della locale Stazione dei Carabinieri, nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe in danno degli anziani, intensificati dopo diverse segnalazioni relative a tentativi di raggiro effettuati con la tecnica del 'falso appartenente alle forze dell'ordine'.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, una donna ultra settantenne, aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era qualificato come maresciallo dei Carabinieri. L'interlocutore le aveva riferito che la sua automobile sarebbe stata utilizzata per compiere un furto ai danni di un'oreficeria della zona e che, per verificare la provenienza dei beni in suo possesso, sarebbe stato necessario raccogliere denaro e oggetti preziosi custoditi in casa.

Poco dopo, una donna si è presentata all'abitazione dell'anziana, sostenendo di dover eseguire le indicazioni ricevute telefonicamente. La vittima, convinta di collaborare con le forze dell'ordine, le ha consegnato 2.450 euro in contanti e numerosi gioielli in oro. La truffatrice sarebbe riuscita ad impossessarsi anche della fede nuziale dell'anziana prima di allontanarsi rapidamente.

L'intervento dei Carabinieri, già impegnati in specifiche attività di monitoraggio del territorio, ha però consentito di fermare la presunta responsabile nelle immediate vicinanze dell'abitazione della vittima. Al momento del controllo, la 37enne era ancora in possesso dell'intera refurtiva: i militari hanno sequestrato 2.450 euro in contanti e monili in oro per un peso complessivo di circa 67 grammi, del valore stimato in circa 6mila euro. Tutto il materiale è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

Questa mattina il Tribunale di Modena, al termine del rito direttissimo e su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti della donna la misura cautelare degli arresti domiciliari nel comune di residenza.