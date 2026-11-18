Il 24 ottobre scorso, al Parco delle Rimembranze di Carpi, aveva aggredito la propria vittima colpendola con coltello con lama di 6 centimetri più volte al torace. Una aggressione violenta che avrebbe avuto esito mortale se non ci fosse stata una pronta reazione della vittima, che è riuscita disarmare l'uomo, e il tempestivo trasporto in ospedale dove è stata immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico riportando una prognosi di 45 giorni. Le indagini, scattate nel'immediato, avevano portato alla raccolta di numerose fonti di prova tra le quali il sequestro del coltello, la denuncia-querela presentata dalla vittima, le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e gli esiti positivi delle individuazioni fotografiche. Elementi che hanno consentito alla Procura della Repubblica di richiedere l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, richiesta accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena. All'uomo, un 43 enne residente a Carpi, sono stati contestati i reati di tentato omicidio, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale, e di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Foto di archivio non collegata ai fatti descritti