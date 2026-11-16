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Carpi, Azione sostiene l'attività di Morelli come pungolo al sindaco Righi

Carpi, Azione sostiene l'attività di Morelli come pungolo al sindaco Righi

'L'alleanza decisa a suo tempo su Carpi non è in discussione fermo restando la liceità di proposte, mugugni, incitamenti e se necessari dissensi'

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"Azione provinciale ha appreso dai giornali del dibattito suscitato da un documento contenente una proposta di Azione, già esplicitata a settembre, relativa alla costituzione di un fondo destinato alle famiglie per alleggerire le bollette. La proposta di istituire un fondo comunale, utilizzando parte dei dividendi di Aimag, per compensare gli aumenti della Tari a Carpi è stata firmata da cittadini di Carpi ancorchè alcuni di essi appartenenti a forze politiche. Tant'è che nel documento non ci risultano essere sigle di partito". Così, in una nota, Azione Carpi sottoscrive la proposta avanzata da Simone Morelli, insieme a due consiglieri comunali e altri cittadini (qui), come pungolo alla giunta Righi.

"Allo stesso tempo ci sembra doveroso ricordare che questa proposta già a settembre aveva visto la condivisione di un'altra lista di maggioranza che in merito aveva fatto un comunicato. Siamo d'accordo però che non basta l'enunciazione: perchè una proposta sia completa deve indicare coperture e tenuta dei servizi. Ad esempio a quali settori vengono sottratte le risorse, quando si propone di destinare una quota dei dividendi di Aimag a un fondo. E come si pensa di mantenere i servizi collegati a quelle risorse senza scaricare i costi su altre voci di bilancio. Come già comunicato nei mesi scorsi, Azione decide nei suoi organismi le alleanze e candidati sulla base dei contenuti e non a priori. L'alleanza decisa a suo tempo su Carpi non è in discussione fermo restando la liceità di proposte, mugugni, incitamenti e se necessari dissensi" - chiude la Segreteria provinciale Azione Modena

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