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Polveri vetrose a San Cesario, il Centrodestra: 'Sospendere autorizzazioni a Sibelco'

Polveri vetrose a San Cesario, il Centrodestra: 'Sospendere autorizzazioni a Sibelco'

I consiglieri Zanoli e Boni ricordano come nel 2023 il sindaco Zuffi avesse assunto un impegno pubblico formale nei confronti dei residenti di Via Berlinguer

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I consiglieri comunali Mirco Zanoli e Lodovica Boni hanno depositato una mozione urgente indirizzata al sindaco di San Cesario Francesco Zuffi, alla Giunta e al Consiglio Comunale per chiedere interventi immediati e risolutivi contro l'inquinamento cronico da polveri di vetro che interessa l'abitato di San Cesario sul Panaro.

L'iniziativa nasce dall'esame degli ultimi dati ufficiali diffusi da Arpae Emilia-Romagna in merito alla campagna di monitoraggio estiva, condotta dal 24 giugno al 20 luglio 2026. Le analisi certificano la presenza costante di particelle vetrose respirabili inferiori a 10 micron nel 100% dei campioni esaminati, con una media di 4.735 particelle per metro cubo. Numeri che confermano la stabilità nel tempo del fenomeno e che risultano perfettamente in linea, se non peggiorativi nei picchi, con quelli registrati nelle annualità 2023 e 2024, rispettivamente di 4.816 e 4.499 particelle per metro cubo. Una situazione che dimostra l'inefficacia delle misure messe in campo finora dall'amministrazione.

I consiglieri ricordano come nel 2023 il sindaco Zuffi avesse assunto un impegno pubblico formale nei confronti dei residenti di Via Berlinguer e di tutto il paese, promettendo che in caso di mancata risoluzione del problema l'Ente avrebbe proceduto alla revoca o alla limitazione delle autorizzazioni per l'azienda responsabile. Oggi, di fronte a dati che confermano la persistenza del problema, si chiede di passare dalle parole ai fatti per tutelare concretamente la salute pubblica.

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Attraverso il documento depositato, il gruppo consiliare impegna l'esecutivo a percorrere tre direzioni precise: verificare subito i presupposti giuridici per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione alla Sibelco; riferire con urgenza in Consiglio comunale sulle azioni legali e sanzionatorie intraprese per bloccare le emissioni; istituire un tavolo di monitoraggio permanente e trasparente, aperto a tutti i gruppi consiliari e ai comitati dei residenti, per seguire gli sviluppi della prossima campagna di rilevazione autunno-invernale di Arpae.

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