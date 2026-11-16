Lega Castelfranco: 'Policlinico, così il sindaco Gargano ha alzato bandiera bianca'

"Il gruppo Lega di Castelfranco ha partecipato all'incontro organizzato dal Pd sul tema del futuro della Sanità a Modena. Ci si aspettava di più c'eravamo illusi, che almeno uno dei sindaci presenti all' incontro battesse un colpo. Nessun battito, nessuna voce fuori dal coro, nessuna domanda. Tutti apparentemente contenti del piano Mezzetti". Così, in una nota la Lega di Castelfranco.

"Perfino il sindaco Gargano ha alzato bandiera bianca, lo si è capito bene dal suo intervento di apertura. Un elogio ai servizi territoriali della Casa di comunità e del Cau. Le tante segnalazioni ricevute dai cittadini che non ricevono risposte adeguate e devono recarsi al pronto soccorso del Policlinico, le strumentazioni, che funzionano poche ore alla settimana testimoniano una realtà diversa. D'altronde, se le cose funzionassero bene come afferma il sindaco Gargano, non ci sarebbero circa 70 mila accessi all'anno al Pronto soccorso del Policlinico. Gli elogi di Gargano continuano poi con un "ci hanno fatto i complimenti sono venuti, da paesi stranieri a copiare il nostro modello..." ma sindaco da quale parte del mondo sono venuti? - aggiunge la Lega -. Vogliamo ribadire, ancora una volta, che riteniamo comprensibile l'accorpamento di alcuni reparti a Baggiovara, ma pensiamo sia indispensabile mantenere un pronto soccorso polispecialistico in via Campi".

"Ad un certo punto il sindaco Mezzetti ha affermato "se lasciamo tutto alla città, ci perderà inevitabilmente la provincia" allora abbiamo capito, che il nocciolo del problema che sta dietro a tutto questa smania di riorganizzare, a tutta questa fretta, è il debito troppo elevato, accomulato da anni. La cosa, che ferisce di più è assistere al teatrino dei sindaci che fan finta di avere a cuore i servizi per i cittadini, ma poi non fanno nulla se non accettare di buon grado la proposta del sindaco Mezzetti. Ma più di tutto fa male vedere come la maggioranza dei cittadini, non riesca a capire che anche stavolta ci rimetterà la provincia".