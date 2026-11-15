Policlinico di Modena svuotato, timido segno del segretario Pd Paradisi a Mezzetti: 'Serve tempo altrimenti è un problema'

Il segretario provinciale Pd Massimo Paradisi ha provato in serata, sui social, a mettere un freno al piano-Mezzetti sul Policlinico di Modena e sulla rete ospedaliera, presentato stamattina a Castelfranco tra gli applausi dei sindaci Pd, a partire da Gargano di Castelfranco e Rebecchi di Ravarino. Almeno dal punto di vista delle tempistiche.

"Dovremo discutere del ruolo del Policlinico e dell’Ospedale di Baggiovara — anche alla luce di quanto chiarito oggi, ovvero che nessuno è intenzionato a chiudere né il Policlinico né il suo Pronto Soccorso — perché gli ospedali cittadini rappresentano un punto di riferimento fondamentale ben oltre i confini del capoluogo. Dovremo parlare dell’intera rete provinciale, chiamata a coniugare le risposte di alta eccellenza con una forte presenza territoriale, capace di prendersi cura della grande maggioranza dei bisogni di salute. Dovremo affrontare il tema cruciale dell’appropriatezza e dovremo fare tutto questo con la massima apertura, senza soluzioni precostituite. Di molto altro dovremo discutere. Discutere sul merito, però, richiede tempi e modalità di partecipazione e condivisione adeguati. I cambiamenti importanti non si possono esaurire in un pochi passaggi: il tempo serve per spiegare, per ascoltare e per costruire consapevolezza".

Paletti sui tempi, non sul merito

Come detto (qui le slide integrali) il piano del sindaco prevede tempi strettissimi e già a metà gennaio il primo varo di una fase operativa.

Su questo Paradisi, come avevamo preannunciato, mette qualche paletto.

Nessun paletto invece sul merito della questione e sull'ipotesi di un declassamento del Policlinico a ospedale per la media e bassa complessità.

Paradisi: 'Il giusto tempo resta un alleato'

"Non ho in mente percorsi lunghi, che nella loro lunghezza rischiano di diventare inconcludenti: sono ben consapevole che oggi il tempo è necessariamente veloce, perché è la società stessa a correre. Tuttavia, di fronte a trasformazioni così profonde, il tempo — il giusto tempo — resta un alleato prezioso che non possiamo dimenticare - afferma Paradisi rispondendo alle parole di Mezzetti che aveva ammonito sul rischio di dilatare i tempi -. Serve per accompagnare le nostre comunità dentro questi processi di cambiamento, ma anche per lasciarci accompagnare da loro, raccogliendo esperienze, preoccupazioni e proposte di chi i servizi li vive ogni giorno. È solo attraverso questo percorso condiviso che possiamo rendere la nostra sanità davvero più vicina, forte e capace di guardare avanti.

La verità è che questo tempo rappresenta il presupposto fondamentale per tenere insieme innovazione e coesione: se mancherà, ci troveremo di fronte a un problema serio, perché la fretta non permette di governare processi così complessi né di portarci dietro i territori".