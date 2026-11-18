Con gli investimenti su Baggiovara, sul Policlinico e sul nuovo ospedale di Carpi, l'ospedale di Mirandola sarebbe destinato all'abbandono. Lo sostiene il consigliere di Mirandola Giorgio Siena, che interviene sul futuro della sanità modenese e sul nuovo PAL (Piano Attuativo Locale).

"Il Fondo Sanitario Nazionale è passato dai 71 miliardi del 2001 ai 143 miliardi del 2026. In sanità servono più risorse, ma occorre prima spendere bene quelle già impegnate, e senza quest’ultima condizione ogni aumento rischia di alimentare ulteriori sprechi. Sarà in questa logica che Mezzetti, sindaco di Modena, ha rotto gli indugi con una visione precisa sul dualismo Policlinico e Baggiovara assegnando a Baggiovara il ruolo forte di Ospedale di alta complessità e specializzazione, e al Policlinico quello di ospedale di media e bassa complessità per la città di Modena, e per i comuni della cintura.

Il PAL del 2011 già allora poneva, inutilmente, l’urgenza di annullare le duplicazioni fra i due ospedali. Forza Italia ha presentato nei consigli comunali di Modena e provincia una mozione per un nuovo PAL (Piano Attuativo Locale) della sanità: non lo abbiamo votato poiché l’emendamento con il quale chiedevamo di ridiscutere le scelte per gli ospedali di Carpi e Mirandola non è stato accolto. Chissà perché? Questo tema degli ospedali sta attraversando, anche con divisioni, tutti i partiti per una volta senza schieramenti precostituiti. Lo scenario sarebbe questo in termini finanziari: 550 milioni per Baggiovara, altri per adeguare il Policlinico, 160 milioni per il nuovo ospedale di Carpi. Naturalmente come sempre si tratta di cifre sottostimate. In questo scenario l’ospedale di Mirandola è destinato all’abbandono".

"Il futuro della sanità modenese sarà tutto sull’asse del Nuovo Ospedale di Carpi, Ospedale di Baggiovara e Ospedale di Sassuolo. Il destino degli altri è legato al rafforzamento della rete territoriale: poliambulatori, lungodegenza e case della comunità per la medicina di base. In questo schema, corretto e nella logica di legare efficacia ed efficienza, l’ennesima sconfitta della Bassa Modenese che, firmando il protocollo per il via al nuovo ospedale a Carpi, anziché aprire, con il nuovo PAL, la scelta dell’ospedale unico e baricentrico, ha avvallato, anche mal interpretando il DM 170/2015, la decisione politica unilaterale di Carpi", chiude Siena.

"La sindaca Budri di Mirandola e i sindaci dell’Unione sono responsabili di non aver avuto voce autorevole e giusta, né per l’ospedale né per il distretto biomedicale. Tutto il resto è giustificazione delle proprie debolezze, o propaganda … e anche beffa".