È stata inaugurata oggi, martedì 17 novembre, la Casa della Comunità di Castelnuovo Rangone, intitolata alla scienziata Premio Nobel Rita Levi-Montalcini e realizzata grazie a un investimento di quasi tre milioni di euro, sostenuto per la maggior parte dal Comune di Castelnuovo e per 250mila euro dall'Azienda USL di Modena.

Un nuovo presidio per la salute e l'assistenza di prossimità che riunisce in un'unica sede professionisti, servizi sanitari e sociali, con l'obiettivo di rendere più semplice per i cittadini trovare risposte ai propri bisogni e favorire una presa in carico integrata.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, la Presidente della Fondazione Levi-Montalcini Piera Levi-Montalcini, il Direttore generale dell'Azienda USL di Modena Mattia Altini, il sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi, il Presidente dell'Unione Terre di Castelli Iacopo Lagazzi, il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, il Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli Marco Antonioli, la Responsabile dei Servizi Scolastici, Sociali e Welfare del Comune di Castelnuovo Rangone Paola Levoni, la Direttrice del Distretto sanitario di Vignola Fabia Franchi, insieme ai consiglieri comunali e regionali, i professionisti sanitari e i rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio, presenti con i propri banchetti.

L'attivazione dei diversi servizi presenti sarà graduale: i primi a varcare la soglia della Casa della Comunità saranno i Medici di medicina generale, che dal 23 novembre inizieranno ad accogliere i propri assistiti nella nuova sede.

"Queste aperture, che ampliano e qualificano l'offerta dei servizi territoriali – sottolinea il Direttore generale Ausl Altini –, fanno parte del percorso di riordino della rete sanitaria che stiamo portando avanti insieme alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria (CTSS) della provincia di Modena. Un percorso che punta ad ammodernare l'organizzazione dell'assistenza, rendendola coerente con le nuove conoscenze, con l'evoluzione dei bisogni di salute e con i cambiamenti della società. La Casa della Comunità di Castelnuovo Rangone si inserisce pienamente in questa visione. In questi mesi stiamo accompagnando l'apertura e il completamento di diverse strutture, da Sassuolo a Zocca, da Cavezzo a San Felice sul Panaro, fino a Castelnuovo, con l'obiettivo di rendere i servizi sempre più vicini ai luoghi di vita delle persone. Ma il nostro investimento non riguarda soltanto gli edifici: riguarda soprattutto un modello di assistenza che mette in relazione professionisti, medici di medicina generale, servizi sanitari e sociali, per offrire risposte coordinate e costruire percorsi di presa in carico più efficaci. La prossimità significa poter trovare un riferimento sul proprio territorio, essere accompagnati nei bisogni di salute e non sentirsi soli nell'orientarsi tra i servizi. È questa la direzione in cui stiamo lavorando: un sistema sanitario pubblico sempre più accessibile, integrato e capace di rispondere ai bisogni delle comunità, valorizzando anche la collaborazione con i Comuni e con il volontariato".

"Era il dicembre 2020 e, nel pieno della pandemia, stavamo comprendendo una lezione fondamentale – è la riflessione del Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi –: la salute delle persone passa anche e soprattutto da una sanità territoriale forte, accessibile e vicina ai cittadini. L'arrivo dei vaccini ci faceva intravedere la fine di quella drammatica emergenza, ma restava evidente quanto fosse importante ripensare il nostro modo di prenderci cura delle persone. Perché una cura, per essere davvero efficace, deve essere non solo appropriata, ma anche vicina. Da quella consapevolezza è nato un percorso importante, fatto di tanto lavoro, che ci porta oggi a inaugurare la Casa di Comunità di Castelnuovo Rangone. Un risultato significativo, reso possibile anche grazie all'investimento del Comune, che ha destinato all'opera oltre 2,5 milioni di euro. Una scelta che testimonia quanto consideriamo la salute e il benessere dei cittadini una priorità. La Casa di Comunità non sarà soltanto un luogo in cui ampliare i servizi sanitari territoriali a disposizione dei castelnovesi, ma anche un punto di riferimento per la promozione della salute, della prevenzione e del benessere, in una concezione della cura che guarda alla persona nella sua interezza. Inauguriamo dunque molto più di una struttura: un investimento sul futuro della nostra comunità e un presidio di prossimità, nel quale la salute diventa davvero un diritto vicino a tutti".

"Ringrazio il Comune di Castelnuovo Rangone e l'Azienda USL di Modena – afferma Piera Levi-Montalcini, Presidente della Fondazione Levi-Montalcini – per aver voluto intitolare alla mia illustre Zia la Casa della Comunità. Zia Rita, pur avendo abbandonato la professione di medico per dedicarsi interamente alla ricerca, non ha mai dimenticato la sua prima vocazione: l'attenzione alla salute di quanti si rivolgevano a lei. Aveva una spiccata dote diagnostica: individuava sempre la causa della malattia e sapeva consigliare il medico più adatto a prescrivere la cura necessaria. Istruzione e salute sono stati i campi in cui più si è battuta, specie dopo aver ricevuto il Premio Nobel, premio che risale a 40 anni fa e conseguito 50 anni dopo la laurea: per noi questo 2026 è un anno molto importante ricorrono infatti anche i 25 anni dalla sua nomina a Senatore a Vita, tutte date da non dimenticare e fonte di molte riflessioni. Per questo voglio ancora ringraziare le istituzioni per l'intitolazione, che ci aiuta a mantenere vivi gli insegnamenti di zia Rita e di tutta la famiglia Levi-Montalcini, che ha saputo con impegno e perseveranza essere protagonista del XX secolo senza mai farsi abbattere da tragici eventi storici".

La realizzazione della Casa della Comunità ha comportato la completa riqualificazione del fabbricato esistente, con un importante intervento di miglioramento sismico, e la costruzione di due ampliamenti sui fronti nord e sud dell'edificio.

L'investimento complessivo è di 2 milioni e 750mila euro, di cui 2,5 milioni di fondi del Comune di Castelnuovo Rangone e 250mila euro di risorse dell'Azienda USL di Modena.

La struttura è collocata all'interno del centro sportivo cittadino, una scelta che favorisce il collegamento tra i servizi di salute e gli spazi di aggregazione della comunità. Un contesto che richiama anche il ruolo dell'attività fisica e del movimento nella promozione della salute e nella prevenzione.

La nuova Casa della Comunità si sviluppa su una superficie di circa 982 metri quadrati, distribuiti su due piani. Al piano terra si trovano il punto prelievi, il punto di raccolta delle donazioni AVIS, l'ambulatorio di infermieristica di comunità e quello di pediatria di comunità, oltre agli spazi per l'accoglienza e l'attesa.

Il primo piano ospita il consultorio familiare, con ambulatorio ostetrico-ginecologico, gli ambulatori per le attività specialistiche, con predisposizione per la telemedicina, l'ambulatorio dedicato alla Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e uno studio per l'attività di psicologia clinica. È inoltre presente un'area dedicata ai medici di medicina generale, con sette ambulatori, segreteria e sala d'attesa.

Completano gli spazi i Servizi sociali del Comune, il Punto unico di accesso (PUA), riferimento per l'orientamento e l'accompagnamento delle persone con bisogni sociosanitari, e la segreteria AVIS.

La compresenza di queste attività favorisce il collegamento tra professionisti e servizi, con particolare attenzione alle situazioni che richiedono risposte coordinate tra ambito sanitario e sociale.