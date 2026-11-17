'Avevo un impegno istituzionale a Bologna ma non potevo assolutamente mancare perché quello di cui state discutendo attraverso i vostri ordini del giorno è un punto fondamentale non solo a livello provinciale ma a livello regionale, a livello nazionale. Partiamo dai fatti. Il 9 marzo la Regione Emilia-Romagna autorizza l'accessione di due mutui per complessivi 54 milioni di euro dei quali 25 destinati all'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Risorse che secondo quanto comunicato sono destinate a interventi strutturali sul Policlinico di Via del Pozzo, nuove salle operatorie, completamento del Dipartimento Materno Infantile, interventi sul blocco centrale. Parliamo quindi di investimenti importanti che comportano un indebitamento e impegni economici pluriennali. Nell'ottobre scorso arriva l'annuncio di un nuovo ospedale nell'area di Baggiovara con un investimento stimato tra i 550 milioni destinato a diventare il polo di riferimento per le attività ad alta complessità. Un annuncio che ha inevitabilmente sollevato interrogativi sul futuro del Policlinico'. Così il consigliere regionale Elena Ugolini, ieri a Vignola. Nei giorni scorsi La Pressa aveva dedicato un approfondimento sui 52 miioni divisi nei due progetti alla luce dell'affidamento da oltre 400 mila euro ad una società esterna per la valutazione dei due progetti.

'A fronte delle preoccupazioni emerse il Presidente della Regione e lo stesso sindaco hanno rassicurato la cittadinanza escludendo l'esistenza di programmi di ridimensionamento o svantellamento del Policlinico. Ma arriviamo a novembre. Con la diffusione del cosiddetto documento cornice destinato alla conferenza territoriale sociale e sanitaria emergerebbe uno scenario ben diverso da quello rappresentato pubblicamente poche settimane prima. Il Policlinico verrebbe progressivamente orientato verso attività di bassa e media complessità mentre le funzioni di alta complessità verrebbero concentrate a Baggiovara. Tenete conto che io sono assolutamente convinta che tutti non possano fare tutto, che occorre una differenziazione tra i poli. Ma penso che ci sia una contraddizione importante'.

'La domanda è molto concreta. Qual è il vero progetto della Regione per la sanità modenese? Perché se il Policlinico deve mantenere il proprio ruolo di ospedale universitario e di riferimento per le attività più complesse allora bisogna spiegare quale sia la necessità di un nuovo investimento sull'ospedale a Baggiovara. Se invece l'obiettivo è trasferire progressivamente le funzioni di alta complessità dal Policlinico di Modena a Baggiovara bisogna spiegare perché pochi mesi prima si siano autorizzati i mutui per decine di milioni di euro destinati proprio al potenziamento del Policlinico'.

'Noi non possiamo accettare che si assumano impegni finanziari oggi senza avere una programmazione chiara e coerente per il domani. Questa discussione non dovremmo farla oggi, l'avremmo già dovuta fare coinvolgendo anche il personale sanitario, il personale che lavora all'interno dell'università' - ha aggiunto Ugolini.