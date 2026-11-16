"Il 29 luglio 2024 Hyma Srl inviava una Pec in cui attestava che il 27 settembre 2023 era stato presentato al comando dei vigili del fuoco il progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per la ristrutturazione del complesso edilizio destinato a studentato sito in via delle Costellazioni 170 a Modena. Su tale progetto il comando dei vigili del fuoco esprimeva in data 17 gennaio 2024 parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio. La ditta nella medesima dichiarazione dichiarava l'avvio dei lavori". Così l'assessore Francesca Maletti oggi in Consiglio comunale è intervenuto sul caso del clamoroso sgombero del palazzo di via delle Costellazioni rispondendo a due interrogazioni di Piergiulio Giacobazzi e di Grazia Baracchi.

"Nei mesi di luglio, giugno e agosto 2024 si sono susseguite comunicazioni di messa in opera di vari interventi di sistemazione degli impianti elettrici, pulizie e sanificazioni. Nell'estate 2026 in vista della scadenza del contratto si è proceduto a bandire una nuova gara europea con sette lotti e in data 16 giugno 2026 Hyma Srl presentava una relazione asseverata tramite uno studio tecnico in cui veniva dichiarato che l'immobile era idoneo a svolgere la funzione di accoglienza per poter partecipare al bando di gara. Hyma Srl si è giudicata in lotto 6, servizio di accoglienza di media lunga durata in struttura di affittacamere e o alloggi idonea a fornire uno spazio alloggiativo con servizi accessori di tipo alberghiero indicativamente per 56 camere come unico concorrente - ha ricordato la Maletti -. Venivano eseguiti controlli sui requisiti in ordine generale richiesti dal codice dei contratti pubblici con esito regolare. Si prendeva atto inoltre delle autodichiarazioni rese in sede di gara in merito all'idoneità dell'immobile in linea con quanto richiesto dall'articolo 8, sedi, del capitolato speciale. L'immobile deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per l'uso di cui al presente appalto e dalla normativa vigente di riferimento" - ha aggiunto la Maletti.

Ma poi - in concomitanza degli articoli apparsi su La Pressa - si è scoperto che le norme non erano affatto rispettate.

"A seguito di verifiche di ufficio propedeutiche alla conclusione del procedimento amministrativo inerente alla sottoscrizione del contratto, si constatava che presso gli uffici tecnici comunali non risultava presentata la scia antincendio, richiesta dal comando dei Vigili del Fuoco - ha detto la Maletti -. Contattati immediatamente alla proprietà in data 15 ottobre 2026, i rispettivi rappresentanti confermavano la mancata presentazione della scia.

Si procedeva pertanto a richiedere con urgenza ai Vigili del Fuoco di provvedere all'espletamento delle attività di vigilanza ispettiva sul fabbricato Costellazioni, al fine di acquisire puntuali riscontri mediante apposito verbale di sopralluogo in merito alle condizioni di sicurezza dell'immobile sotto il profilo della normativa antincendio.

I Vigili del Fuoco richiedevano durante il sopralluogo anche la presenza dell'Ausl Dipartimento di Sanità Pubblica In data 20 ottobre 2026 veniva effettuato il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco per la verifica rispetto alla normativa antincendio, congiuntamente all'azienda Usl, Dipartimento di Sanità Pubblica, per il rispetto della normativa igienico-sanitaria. Dal verbale del sopralluogo dei Vigili del Fuoco emergevano numerose deformità tra le normative di sicurezza tecniche vigenti e quanto approvato dal comando dei Vigili del Fuoco e venivano impartite 13 prescrizioni che il gestore doveva porre in essere con immediatezza, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività, oltre a prescrizioni da porre in essere entro il primo gennaio 2027, relativa alla diminuzione del numero di persone accolte e l'intimazione di inoltrare la scia ai fini dell'antincendio entro 180 giorni da ricevimento del verbale. Contestualmente è giunto anche il verbale di sopralluogo dell'azienda Usl".

"Alla luce del verbale del sopralluogo dei Vigili del Fuoco il settore Welfare, in data 23 ottobre 2026, ha dato un primo riscontro immediato comunicando al gestore la sospensione degli inserimenti e l'attivazione per predisporre un piano di ricollocamento delle persone inserite, intimando il pieno rispetto delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco.

Il 29 ottobre 2026 il settore Welfare ha inviato una comunicazione al gestore constatando le difformità rilevate dai Vigili del Fuoco esitate in vincolanti prescrizioni con richiamo ad adempiere, richiamando i contenuti del capitolato e le dichiarazioni rese in sede di guarda al gestore con valore autodichiarativo circa l'idoneità dell'immobile rispetto alle vigenti normative, ribadendo che tali dichiarazioni saranno oggetto di scrupolosa verifica con riserva di adozione delle misure di autotutela e o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. In data 30 ottobre 2026 il settore Welfare ha inviato una lettera contenente le prescrizioni da adempiere in materie igienico-sanitaria desunte dal verbale di vigilanza del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda Usl. Si specifica che ad oggi il contratto non è stato ancora sottoscritto e si è valutata la sussistenza degli elementi per annullare la giudicazione. In ragione delle numerose difformità inerenti alle norme sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie. Si ritiene infatti che manchi un requisito particolare richiesto dal disciplinare di gara per l'esecuzione del contratto, ovvero l'idoneità dell'immobile".

"Oggi è stata sottoscritta dal RUP la determina di annullamento della giudicazione dell'otto sei dove si dà anche atto che l'amministrazione si riserva di procedere previa quantificazione e contestazione degli eventuali crediti, all'esecuzione della garanzia definitiva nei limiti delle somme dovute, a copertura degli eventuali danni e maggiori costi che l'amministrazione dovrà sostenere per garantire la prosecuzione del collocamento delle famiglie e dei singoli in atto. Dagli accertamenti effettuati sono emersi elementi che fanno ritenere non veritiera la dichiarazione resa dall'operatore economico in sede di gara in ordine alla conformità e all'idoneità della struttura destinata all'accoglienza degli utenti e che si ritiene pertanto necessario procedere alle valutazioni di competenza ai fini della trasmissione all'autorità nazionale anticorruzione della relativa segnalazione" - ha chiuso l'assessore Maletti.

Il rapporto con L'Angolo

"L'operazione di acquisto dell'immobile di via Costellazioni da parte della Coop L'Angolo a novembre 2025 è stata da me sostenuta e portata avanti nell'ottica di creare una opportunità di riqualificazione dello stabile e della zona circostante - ha rivendicato la Maletti - e di dare la possibilità a diverse famiglie di trovare una collocazione dignitosa per crescere il loro figli, superando anche l'attuale utilizzo come centro di accoglienza per richiedenti asilo".

Infine i dati sui minori: "I minori presenti in via delle Costellazioni erano 42, quelli trasferiti ad oggi sono 35 - ha detto la Maletti -. Ma la situazione è in evoluzione e la può cambiare continuamente".