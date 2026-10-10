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Modena, rispetto norme anti-incendio alle Costellazioni: per il rogito L'Angolo era a conoscenza dello stato dell'immobile

Modena, rispetto norme anti-incendio alle Costellazioni: per il rogito L'Angolo era a conoscenza dello stato dell'immobile

Nell'atto notarile di compravendita redatto dal notaio Elena Testa, l'acquirente dichiarò 'di essere a conoscenza dello stato di manutenzione degli immobili'

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Il tema sollevato da Antonio Platis, Enrico Fontana e Giovanni Botti di Forza Italia sullo stato dei lavori antincendio del famoso palazzo di via Costellazioni a Modena è tutt'altro che irrilevante. Vedremo, in base agli esposti presentati dai forzisti, se Prefettura e Vigili del fuoco dimostreranno l'adeguatezza della struttura dal punto di vista della sicurezza, ma nel frattempo è opportuno fare un approfondimento sulla responsabilità della messa a norma.
Come noto La Pressa nei giorni scorsi ha sviluppato una approfondita inchiesta sul palazzo e sul suo nuovo proprietario, la Cooperativa L'Angolo.

Come dato conto, la Comunità Terapeutica L’Angolo Cooperativa Sociale ha acquistato (foto sopra firma atto notarile) a novembre dello scorso anno, per 8 milioni di euro di cui per ora solo 1 milione corrisposto, il grande complesso di via delle Costellazioni 170 a Modena, fino ad allora di proprietà del Fondo i3-Università, gestito da Invimit Sgr, società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ebbene, nell'atto notarile di compravendita (foto sopra), redatto il 28 novembre 2025 dal notaio Elena Testa, all'articolo 5 la parte acquirente dichiara 'di essere a conoscenza dello stato di manutenzione e conservazione degli immobili facenti parte del compendio in oggetto e di accettarlo senza riserve ai sensi
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dell'art. 1491 del Codice Civile' e di conoscerne lo stato giuridico e materiale e di accettarlo.
Quindi L'Angolo sapeva anche del progetto approvato dai Vigili del fuoco nel 2023 (foto sotto) per ripristinare l’impianto automatico di rivelazione incendi.

Per inciso l'articolo 10 dello stesso atto, pone espressamente a carico della stessa coop L'Angolo anche l'obbligo di stipulare e mantenere a proprie spese una polizza assicurativa a copertura di tutti i beni, estesa specificamente alla garanzia incendio, scoppio, eventi atmosferici e danni strutturali,
Quindi in base al rogito, la società acquirente - ovvero la Comunità Terapeutica L'Angolo Cooperativa Sociale, rappresentata da Mirella Margarino, mamma di Alberto e Silvia Garretto - assunse la gestione e la responsabilità patrimoniale e contrattuale del compendio immobiliare e dei relativi obblighi connessi.
A questo punto non resta che attendere le risposte di Prefettura e Vigili del fuoco all'esposto.
g.leo.
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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