Seduta fiume oggi in Consiglio provinciale a Modena sul tema del riordino della sanità modenese e sull'ipotesi di svuotamento del Policlinico.

Il sindaco Massimo Mezzetti ha risposto a una mozione presentata dal consigliere Fdi Elisa Rossini, un lungo intervento che offre diversi elementi nuovi e alcune conferme. Per questo lo riportiamo integralmente.

Torniamo ancora una volta a discutere del futuro del Policlinico di Modena e in generale della riorganizzazione del nostro sistema provinciale. Lo abbiamo fatto già anche in Consiglio Comunale.

Lo facciamo a seguito anche delle tante prese di posizione più o meno coerenti e fondate su documenti specifici della conferenza territoriale sociosanitaria. Vorrei affrontare questa questione partendo dai documenti, perché ritengo che su un tema così delicato e che riguarda la salute delle persone e il futuro dei patrimoni più o meno importanti della nostra comunità, le parole debbano essere misurate e le affermazioni devono essere sostenute da fatti e da documenti. Personalmente non intendo sottrarmi ad alcuna discussione, anzi io considero positivo che il tema della riorganizzazione sanitaria sia oggetto di un confronto pubblico e dovrà esserlo sempre di più.

Per una discussione seria richiede che non vengano confuse le ipotesi con le decisioni, gli indirizzi strategici con i progetti esecutivi e soprattutto le trasformazioni organizzative con la soppressione di servizi o addirittura di policlinico. Perché il punto non è se vogliamo difendere il Policlinico, il punto è come vogliamo garantire che il Policlinico, insieme a tutti gli altri ospedali e presidi della provincia, continua a essere un riferimento di qualità per la sanità pubblica anche nei prossimi decenni. E su questo desidero essere molto chiaro.

Cosa ha realmente approvato la CTSS del 26 febbraio? Perché i documenti vanno letti nella loro integrità. Io ho visto che è stato fatto riferimento importante perché quell'atto rappresenta effettivamente l'avvio formale del percorso di riorganizzazione dell'offerta sanitaria provinciale, che deriva da un lungo percorso che parte già dal Pal del 2013. Sono quindi passati 13 anni. Un Pal che poneva alcuni paletti su cui si è lavorato in questi anni e aggiungo su cui molta parte della provincia e del territorio provinciale ha fatto i suoi compiti. Oggi è venuto il momento in cui il suo compito lo comincia a fare anche la città, che è il cuore pulsante di questo sistema provinciale sanitario ma su cui incidono oggi problematicità, criticità e anche inefficienza della spesa, a causa della presenza di doppie offerte, la replica di offerte tra Policlinico e Baggiovara e questo è un dato assodato e che conoscono tutti. E che continuare a negare ipocritamente non aiuta certo a risolvere i nostri problemi.

Dicevo che l'atto del 26 febbraio della Ctss è un riferimento importante, ma proprio per questo ritengo necessario leggere nella sua interezza e non fare come vedo che si sta facendo da giorni, estrapolando singole parole, magari da singole slide. La deliberazione approva sei linee strategiche del 26 febbraio, il riordino della rete dell'offerta sanitaria, la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza, la riorganizzazione dell'ambito chirurgico, il potenziamento dell'assistenza, il miglioramento della proprietà prescrittiva e una diversa organizzazione dei carichi di lavoro e delle risorse professionali. E queste cose vanno lette nella loro interezza e complessità e non estrapolando pezzo a pezzo.

Sono indirizzi che riguardano l'intera provincia, non soltanto il Policlinico di Modena, non soltanto Baggioara, riguardano il rapporto tra ospedale e territorio, la qualità delle prestazioni, la sicurezza della cura e la sostenibilità del nostro sistema sanitario. E questi indirizzi, vale la pena ricordarlo, sono stati approvati all'unanimità dei presenti. Sindaci, espressione di maggioranze diverse.

La deliberazione richiama inoltre espressamente la necessità di concentrare alcune attività, in particolare quelle più complesse, e di distribuirne altre, privilegiando la prossimità. Ed è esattamente il principio che abbiamo continuato a sostenere in questi mesi, coerentemente anche nel lavoro che è stato svolto nel territorio. Ma vorrei sottolineare un dato fondamentale, visto che è stato richiamato anche negli ultimi giorni.

Nel dispositivo della deliberazione del 26 febbraio non esiste alcuna disposizione che stabilisca la chiusura del pronto soccorso del Policlinico oppure la sua trasformazione in un Cau. Naturalmente le slide allegate fanno parte integrante dell'atto e devono essere considerate, ma gli scenari organizzativi non costituiscono un progetto clinico organizzativo. E soprattutto non possono essere trasformati, attraverso un'interpretazione parziale, in una decisione che non è stata mai assunta.

È stata richiamata in questi giorni la slide che avrebbe al suo interno un riferimento al Cau. Nell'allegato alla deliberazione compare una rappresentazione grafica e distingue alcune possibili funzioni di Baggiovara da quelle del Policlinico. Alcune.

Per Baggiovara sono indicate tra le altre la funzione di trauma center, la gestione dell'urgenza, la unificazione delle attività specialistiche e l'area testa-collo. Per il Policlinico vengono richiamate il materno infantile, la ricerca di fase 1, poliambulatori e il Cau. Questo è ciò che compare nelle slide.

E allora voglio porre una domanda molto semplice. Da quando in qua l'indicazione della presenza di un Cau all'interno di un ospedale significa automaticamente che il pronto soccorso debba essere chiuso? O che addirittura il Policlinico si trasformi in un grande Cau? Ricordo ai consiglieri un fatto che dovrebbe essere noto. L'ho già richiamato ieri.

Il Cau del Policlinico è stato inaugurato il 9 aprile 2024 ed è entrato in funzione il giorno successivo, il 10 aprile. Non è una novità prevista per il futuro. È un servizio già operante e svolge una funzione diversa da quella del pronto soccorso.

Lo sanno tutti. La slide non presenta un elenco esaustivo di tutti i reparti e di tutti i servizi oggi presenti nelle due strutture ospedaliere. Neppure per Baggiovara.

Ma l'assenza di una voce in una rappresentazione sintetica non equivale a un atto deliberativo che ne dispone la soppressione. E proprio perché quella slide poteva prestarsi a interpretazioni differenti, considero importante che il lavoro successivo abbia precisato esplicitamente la prospettiva proposta per via del Pozzo.

C'è poi un altro passaggio delle slide del 26 febbraio che merita attenzione. E mi riferisco alla prospettiva di una sede unica per la gestione delle urgenze chirurgiche specialistiche. Non ho alcuna intenzione di negare che questa indicazione esiste.

Esiste ed è coerente con uno degli obiettivi della riorganizzazione presenti nella delibera del 26 febbraio della CTSS, approvata all'unanimità. E cioè concentrare le casistiche per le quali la disponibilità continuativa di competenze specialistiche, tecnologiche e servizi di supporto può migliorare gli esiti clinici. Ma bisogna distinguere.

Una cosa è concentrare determinate urgenze chirurgiche specialistiche. Un'altra è sostenere che ogni attività di emergenza urgenza debba essere eliminata dagli altri presidi. Questo è scorretto intellettualmente e politicamente.

Le due affermazioni non sono equivalenti. La medicina contemporanea richiede di distinguere tra diversi livelli di complessità, di organizzare percorsi appropriati e di indirizzare le patologie più gravi verso le strutture dotate delle competenze necessarie. Ma questo non esclude la possibilità di mantenere un pronto soccorso in un ospedale, cittadino, dotato delle funzioni di supporto necessarie.

Naturalmente non basta dichiararlo, bisogna dimostrare attraverso il lavoro dei clinici, e qui entrano in campo i professionisti e non noi politici, che la struttura disponga di professionisti, di diagnostica, di posti letto, di competenze mediche e chirurgiche, sistemi di stabilizzazione e collegamenti efficaci con la rete dell'emergenza. Le patologie tempodipendenti richiedono percorsi specifici, tempi di intervento verificabili, che non disponiamo noi con ordini del giorno o cambozioni. Nessuna riorganizzazione potrà essere realizzata a discapito della sicurezza dei pazienti, ed è questo il criterio su quale dobbiamo giudicare le proposte.

E aggiungo un impegno: prima di modificare qualunque funzione dovranno essere definite, verificate, rese operative le risposte alternative o integrative necessarie. Nessuno pensa che ci possano essere periodi nel quale il cittadino venga lasciato senza un percorso assistenziale sicuro.

E se qualcuno afferma al contrario ci starebbe accusando di tentativo di omicidio, e questo sarebbe assolutamente inammissibile.

Vengo ora al documento che ho trasmesso ai sindaci della conferenza territoriale sociale e sanitaria che sarà sottoposta alla discussione prevista per il 15 di dicembre. Si intitola "Dopo Salute futura verso il riorganizzamento della sanità modenese", cioè un documento importante perché mette a sistema gli indirizzi approvati il 26 febbraio, il lavoro dei gruppi progettuali fatti da professionisti, 250 professionisti in 34 gruppi di lavoro, ed è il frutto del confronto sviluppato a palagono, come ha detto il Presidente, dove verranno presenti tutti anche i consiglieri regionali dell'opposizione.

E non mi pare che lì siano venuti ed emersi elementi critici da quei consiglieri nella discussione. Anzi, ho visto e sentito interventi costruttivi. Questa proposta che avanzerò il 15 di dicembre non è ancora una deliberazione approvata.

È una proposta che sottoporremo, come ufficio di Presidenza eventualmente, all'Assemblea, alla valutazione collegiale delle CTS, ma contiene una formulazione che credo che meriti di essere letta testualmente, dove a pagina 2 si afferma «In questo scenario, nell'attuale sede del politico, rimarrebbe pienamente funzionale un ospedale cittadino e distrettuale, ivi compresa la presenza del pronto soccorso integrato con i servizi editoriali». Mi sembra difficile poter essere più chiari. Non si parla di trasformare il policlinico in un Cau, non si parla di cancellare il precedio ospedaliero, si parla di mantenere pienamente funzionale un ospedale cittadino e distrettuale con il suo pronto soccorso.

E il testo prosegue chiarendo che le funzioni e gli eventuali trasferimenti, i tempi non sono ancora definiti e richiederanno tutte le necessarie valutazioni cliniche, organizzative e istituzionali. Questa è la proposta che presenteremo. Questa è la prospettiva che intendiamo sostenere nel confronto.

Questa è la prospettiva sulla quale chiederemo alla conferenza di esprimersi. Credo dunque che si debba smettere di attribuire a me o ad alcuni di noi della Ctss un progetto di chiusura del policlinico che non corrisponde alla proposta che abbiamo avanzato. La proposta non è chiudere il Policlinico, è rigenerarlo attribuendogli una funzione fondamentale in un sistema sanitario più moderno ed integrato.

La consigliera Rossini dichiara di volere due ospedali complementari, entrambi pienamente funzionanti. Su questo principio siamo pienamente d'accordo, ma bisogna chiarire cosa intendiamo per complementarietà. Se il principio è mantenere esattamente inalterata l'attuale distribuzione delle attività, delle strutture e delle parti, allora non stiamo parlando di complementarietà.

Stiamo semplicemente difendendo l'organizzazione esistente. La complementarietà richiede invece di riconoscere diverse vocazioni dei presidi e di mettere a sistema le rispettive competenze.

È la logica che abbiamo indicato fin dal febbraio scorso e non riguarda soltanto i due ospedali modenesi, riguarda l'intera rete provinciale ed un lavoro che è già iniziato in questa rete provinciale, che comprende Carpi, Mirandola, Sassuolo, Vignola, Pavullo e tutti gli altri servizi territoriali.

La prospettiva che abbiamo avanzato prevede nell'area di Baggiovara la possibilità di sviluppare un grande polo ospedaliero universitario nel quale concentrare progressivamente alcune funzioni di alta e altissima complessità, oggi distribuite tra le due sedi modenesi. Nell'area del Policlinico rimarrebbe un ospedale cittadino, pienamente funzionante, con pronto soccorso, attività di ricovero, servizi tecnologici specialistici e funzioni coerenti con la sua missione. Il materno infantile ad esempio rappresenta inoltre un patrimonio essenziale, la cui collocazione e le cui integrazioni cliniche dovranno essere considerate con particolare attenzione.

Non si tratta di due ospedali gerarchicamente ordinati, si tratta di due ospedali con condizioni differenti, inseriti in un'unica rete assistenziale. Non esistono ospedali di serie A ed ospedali di serie B, quando entrambi rispondono a bisogni essenziali della popolazione. Ricordiamoci che una parte largamente prevalente della domanda sanitaria riguarda patologie croniche, condizioni di fragilità, bisogni di cura continuativa e prestazioni che non richiedono necessariamente strutture di altissima specializzazione, e sono bisogni che meritano la stessa attenzione delle grandi emergenze.

Vorrei richiamare il significato del lavoro che abbiamo svolto a Palagano, anche per rispondere alla interrogazione di prima. Non si è trattato di un appuntamento nel quale qualcuno ha deciso segretamente la sorte degli ospedali modenesi. Si è trattato di un momento di confronto legittimo e doveroso tra amministratori, regione, azienda sanitaria e università, nell'ambito di un processo che ha coinvolto, come ricordavo, 34 gruppi progettuali e oltre 250 professionisti.

L'intuizione più importante emersa da quel percorso è che non possiamo continuare a considerare la sanità provinciale come una semplice somma di strutture separate, dove in ognuna si fa tutto. Dobbiamo passare da una rete di servizi a un vero tessuto di prese in cura delle persone. Significa non limitarsi a collegare gli ospedali tra loro, ma a costruire continuità tra gli ospedali, medicina generale, case della comunità, servizi domiciliari, servizi sociali, volontariato e comunità locali.

Significa comprendere che la salute non coincide esclusivamente con la prestazione sanitaria. La possibilità di curarsi dipende anche dal trasporti, dalle condizioni abitative, dalla disponibilità di una rete familiare, dalla solitudine, dalle condizioni economiche e della frigidità sociali, e per questo i sindaci devono essere protagonisti. Non per decidere al posto dei medici dove collocare una determinata specialità, ma perché rappresentano le comunità e conoscono le condizioni concrete nelle quali le persone vivono.

Un ulteriore chiarimento riguarda le risorse. Nelle slide di febbraio compare l'obiettivo di liberare risorse all'interno dell'organizzazione esistente, ed è una scelta che confermiamo. Dobbiamo ridurre le duplicazioni privi dei valori aggiunto, migliorare l'utilizzo delle tecnologie e delle sale operatorie, valorizzare i professionisti e rendere più efficienti i percorsi.

Le risorse effettivamente recuperate devono essere reinvestite nella qualità dei servizi, nella prossimità e nel potenziamento dell'assistenza territoriale. Ma la questione degli investimenti straordinari nelle strutture ospedaliere è diversa, e come precisa il documento che ho trasmesso ai sindaci, le risorse per le grandi opere e le tecnologie dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle già destinate al funzionamento e agli investimenti programmati dalla rete sanitaria provinciale. È una condizione che considero essenziale.

Non possiamo immaginare di finanziare il rafforzamento del polo modenese, sottraendo risorse agli ospedali di Carpi, Mirandola, Sassuolo, Pavullo oppure alle case di comunità e ai servizi territoriali. La Regione ha manifestato una disponibilità a valutare una stagione di investimenti straordinari su Modena. Qualcuno l'ha detto, lo diceva il Presidente, pensare di rifiutarlo sarebbe un errore grossolano.

È un'opportunità che dobbiamo approfondire con serietà, ma non possiamo confondere la disponibilità politica ad investire con un finanziamento già deliberato. Le cifre ipotizzate per la riqualificazione del Policlinico e per un eventuale nuovo spodolo ospedaliero dovranno essere sottoposte a valutazioni tecniche ed economiche comparabili. Andranno considerati i costi di costruzione, quelli di manutenzione, l'efficienza energetica, i tempi, le tecnologie e gli effetti sull'attività sanitaria.

La scelta migliore non sarà necessariamente quella che costa meno nell'immediato, ma quella che garantisce il miglior risultato per la salute pubblica nel lungo periodo, con costi sostenibili e finanziamenti certi.

La consigliera Rossini ha richiamato il problema della viabilità e dei tempi necessari per raggiungere Baggiovara, ed è una questione seria, ma desidero ricordare che proprio il documento che ho trasmesso ai sindaci considera l'accessibilità una condizione fondamentale di ogni trasformazione sanitaria.

Il tempo di percorrenza, la disponibilità del trasporto pubblico, l'accessibilità per le persone fragili e la possibilità di raggiungere un ospedale da qualunque parte della provincia sono fattori che devono essere valutati. Non possiamo pensare di ampliare un grande polo sanitario senza affrontare contemporaneamente le infrastrutture a mobilità. E non possiamo neppure dimenticare che mantenere un ospedale cittadino in via del Pozzo significa conservare una presenza sanitaria importante e accessibile all'interno della città.

Dobbiamo però distinguere i bisogni che possono trovare risposte vicino alle persone da quelli che richiedono strutture di maggiore complessità. Per le grandi emergenze, in particolare, l'organizzazione dovrà garantire l'accesso tempestivo alla sede più appropriata. Non è una questione che si risolve con una generica valutazione delle distanze.

Servono studi sui tempi reali, sui percorsi dei mezzi soccorso, sulle condizioni del traffico e sulle caratteristiche dei diversi bacini territoriali. Non saranno i cittadini a doversi adattare ad una riorganizzazione malprogettata. Sarà la riorganizzazione a dover dimostrare di rispondere meglio ai bisogni dei cittadini.

Questo è un principio che condivido e che intendo rispettare. Infine, la proposta di procedere con una progressiva ristrutturazione policlinico, valutando anche l'utilizzo dell'area dell'ex aerodinamica di via Minutara. Io non ho alcuna ragione per espringere preventivamente questa ipotesi.

Ho sempre detto che alternative devono essere esaminate, ma devono essere esaminate sulla base di dati tecnici, economici e sanitari. Occorre capire quale sia la disponibilità effettiva degli spazi, quali vincoli esistono, quali interventi sarebbero necessari e se una ristrutturazione per fasi consentirebbe di mantenere pienamente operativi le attività assistenziali. E andrebbe considerato anche che per l'alta complessità rimane il tema dell'avvicinanza e non della lontananza di due poli.

Ricordiamoci sempre che oggi se hai un infarto grave e vieni ricoverato al Policlinico fuori dalla fascia oraria delle 8 alle 14 devi essere rimesso in ambulanza e portato a Baggiovara, perché a Baggiovara, a fronte di quella fascia oraria, possono intervenire. Quindi questo mito del Policlinico andrebbe anche un po' sfadato rispetto a quello che viene oggi in qualche modo anche descritto. Occorre poi valutare la capacità della struttura risultante di ospitare le tecnologie, le funzioni, i modelli organizzativi della medicina futura, cosa che oggi anche con la completa ristrutturazione del Policlinico non avrebbe gli ambienti necessari e sufficienti per ospitare le nuove tecnologie, non solo del futuro ma anche del presente.

Solo pochi giorni fa abbiamo inaugurato un nuovo robot chirurgico donato dalla famiglia Minozzi a Baggiovara, ecco quel robot e quell'impianto non avrebbero oggi gli spazi sufficienti e necessari dentro il Policlinico. Lo stesso rigore va applicato all'ipotesi di Baggiovara, non esiste una soluzione che debba essere considerata giusta a priori, ma c'è una contraddizione che desidero mettere in evidenza. Non si può chiedere di valutare un'alternativa e contemporaneamente pretendere che venga interrotto lo studio di altre, quindi se vogliamo valutare Minutara valutiamo però anche Baggiovara, valutiamole tutte sul piatto.

Il confronto serio non consiste nello stabilire in anticipo quali soluzioni debba prevalere, ma nel mettere a confronto le diverse possibilità e valutandone i risultati, ed è proprio ciò che intendiamo fare.

Voglio infine chiarire questo punto, la delibera del 26 febbraio ha definito gli indirizzi generali, il lavoro dei professionisti nel GRU e 34 gruppi di lavoro procede, il confronto di Palagano ha contribuito a sviluppare ulteriormente l'elaborazione.

Il documento che ho trasmesso ai sindaci rappresenta una cornice, una base di discussione perché si possa uscire fuori dallo schema l'intervista del sindaco Mezzetti, ma un documento formale che sia la base della discussione, perché non capisco come si possa aprire un confronto senza avere un documento che sia una base di discussione. Semmai si emenda un documento, ma non può essere avviata la discussione senza un documento formale che avvii la discussione. Quindi quel documento rappresenta una cornice di indirizzo da sottoporre alla discussione della conferenza territoriale, sociale e sanitaria e che poi possa avviare la discussione, che dovrà avere tutti i passaggi istituzionali e non, possibili immaginabili.

Nessuno si sogna di arrivare il 15 dicembre o a gennaio ad approvare definitivamente un percorso, anche perché sarebbe istituzionalmente non corretto, impossibile. Quindi non sarà l'approvazione di un progetto esecutivo per costruire un nuovo ospedale o trasferire reparti, sarà la conferenza, se lo condividerà, ad avviare questo percorso verso la definizione poi di un nuovo piano attuativo locale. Riteniamo necessario che si aggiorni la programmazione sanitaria provinciale, perché il riferimento al Pal 2011-2013 appartiene ormai ad una fase lontana, un evo passato, profondamente diversa da quella che stiamo avviendo.

Le decisioni dovranno maturare attraverso le procedure, le competenze proprie della Regione, delle aziende sanitarie, delle istituzioni coinvolti, dei consigli comunali, del Consiglio provinciale, certo. Il contributo dei professionisti sarà decisivo, così come quello dell'Università, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore e dei cittadini. Non considero la partecipazione un problema, la considero una condizione essenziale per realizzare le scelte migliori, ma la partecipazione deve essere alimentata da informazioni corrette e da alternative concrete.

Non può essere costruita attribuendo a un documento, a una parola, a una slide decisioni che lì non sono contenute e che sicuramente non sono decisioni che sono state assunte.

Credo che davvero bisognerebbe riportare questa nostra discussione nei binari della serietà e non della propaganda, perché noi abbiamo un dovere istituzionale, morale, di rispondere ai bisogni di salute dei nostri cittadini. E questi bisogni di salute dei nostri cittadini richiedono una discussione rigorosa, prima di tutto sul piano scientifico e non sul piano umorale, sul piano emotivo, il Policlinico è più vicino o il Policlinico è a un chilometro e mezzo di distanza, non è il tema delle distanze che può influenzare la nostra discussione.

E credo che il rigore scientifico debba prevalere, prima di tutto, attraverso il contributo degli operatori, dei professionisti della sanità, che ci devono dire se la medicina del presente e del futuro può oggi trovare realizzazione in un impianto che rimane fermo, in un impianto organizzativo che rimane stabile, inequivocabilmente stabile, statico. La sfida del futuro si gioca sulla capacità di guardare oltre e di andare avanti, non difendiamo la nostra sanità stando fermi, tantomeno difendiamo la sanità pubblica stando fermi. E sul fatto che dobbiamo difendere la sanità pubblica, credo che non tutti oggi hanno le carte in regola per poterlo affermare, visto quello che sta accadendo anche a livello di finanziamenti del Governo nazionale.