Ieri mattina, i carabinieri di Modena hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, di 26 anni per ricettazione in concorso. Il 3 novembre scorso vi era stata l’esecuzione di un analogo provvedimento restrittivo nei confronti dell’autore di una rapina commessa ad agosto 2025, ai danni di un giovane di 20 anni al quale, con violenza e minaccia, era stata sottratta una collanina con crocifisso in oro. Nella circostanza la vittima era stata condotta in un casale abbandonato, poi immobilizzata con l’utilizzo del nastro adesivo e, infine, picchiata con calci e pugni. Gli sviluppi investigativi hanno permesso di accertare che il 26enne nel periodo ricompreso tra febbraio ed agosto 2025, aveva ricevuto e venduto presso diversi esercizi compro oro del capoluogo modenese numerosi monili rubati per una somma di 73.000 euro.